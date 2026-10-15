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Новый мост через реку Ялуцзян открылся на границе Китая и КНДР

Новый мост через реку Ялуцзян открылся на границе Китая и КНДР - 15.10.2026, ПРАЙМ

Новый мост через реку Ялуцзян открылся на границе Китая и КНДР

Новый мост через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР был официально открыт в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T06:06+0300

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ПЕКИН, 15 окт - ПРАЙМ. Новый мост через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР был официально открыт в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. "Пятнадцатого октября официально открылся новый мост через реку Ялуцзян, соединяющий Китай и КНДР", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что новый мост между Китаем и КНДР поможет укрепить торгово-экономические связи и повысить благосостояние народов двух стран.

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