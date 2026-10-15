https://1prime.ru/20261015/mototsiklisty-874277780.html

Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку

Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку - 15.10.2026, ПРАЙМ

Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку

Владельцев мотоциклов освободили от обязанности вручную оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках Московской области, теперь эта льгота... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:47+0300

2026-10-15T13:47+0300

2026-10-15T14:05+0300

бизнес

общество

московская область

мвд

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владельцев мотоциклов освободили от обязанности вручную оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках Московской области, теперь эта льгота будет предоставляться автоматически, такое решение было принято на заседании Мособлдумы. "Владельцам мототранспорта больше не нужно оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках", - говорится в Telegram-канале регионального парламента. Там уточнили, что теперь эта льгота будет предоставляться автоматически в порядке межведомственного взаимодействия между министерством транспорта Московской области и ГУ МВД России по Московской области.

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бизнес, общество , московская область, мвд