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Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку
Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку - 15.10.2026, ПРАЙМ
Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку
Владельцев мотоциклов освободили от обязанности вручную оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках Московской области, теперь эта льгота... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:47+0300
2026-10-15T14:05+0300
бизнес
общество
московская область
мвд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874277780.jpg?1792062302
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владельцев мотоциклов освободили от обязанности вручную оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках Московской области, теперь эта льгота будет предоставляться автоматически, такое решение было принято на заседании Мособлдумы. "Владельцам мототранспорта больше не нужно оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках", - говорится в Telegram-канале регионального парламента. Там уточнили, что теперь эта льгота будет предоставляться автоматически в порядке межведомственного взаимодействия между министерством транспорта Московской области и ГУ МВД России по Московской области.
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бизнес, общество , московская область, мвд
Бизнес, Общество , Московская область, МВД
13:47 15.10.2026 (обновлено: 14:05 15.10.2026)
 
Мотоциклистов освободили от обязанности оформлять разрешение на парковку

Мособлдума освободила мотовладельцев от обязанности оформлять разрешение на парковку

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владельцев мотоциклов освободили от обязанности вручную оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках Московской области, теперь эта льгота будет предоставляться автоматически, такое решение было принято на заседании Мособлдумы.
"Владельцам мототранспорта больше не нужно оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках", - говорится в Telegram-канале регионального парламента.
Там уточнили, что теперь эта льгота будет предоставляться автоматически в порядке межведомственного взаимодействия между министерством транспорта Московской области и ГУ МВД России по Московской области.
 
БизнесОбществоМосковская областьМВД
 
 
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