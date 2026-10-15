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Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления

Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления - 15.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления

Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, это деньги будущих пенсионеров, завила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:04+0300

2026-10-15T18:04+0300

2026-10-15T18:04+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, это деньги будущих пенсионеров, завила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Откуда источники инвестиций? Коллеги действительно упоминают пенсионные средства, и я здесь абсолютно с вами согласна. Нужно очень аккуратно, очень выверенно (инвестировать - ред.), потому что это будущие средства наших пенсионеров", - сказала она на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии