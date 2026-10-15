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Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления
Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления - 15.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления
Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, это деньги будущих пенсионеров, завила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:04+0300
2026-10-15T18:04+0300
2026-10-15T18:04+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, это деньги будущих пенсионеров, завила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Откуда источники инвестиций? Коллеги действительно упоминают пенсионные средства, и я здесь абсолютно с вами согласна. Нужно очень аккуратно, очень выверенно (инвестировать - ред.), потому что это будущие средства наших пенсионеров", - сказала она на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина призвала аккуратно инвестировать пенсионные накопления
Набиуллина: надо аккуратно инвестировать пенсионные накопления
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Необходимо аккуратно инвестировать пенсионные накопления, это деньги будущих пенсионеров, завила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Откуда источники инвестиций? Коллеги действительно упоминают пенсионные средства, и я здесь абсолютно с вами согласна. Нужно очень аккуратно, очень выверенно (инвестировать - ред.), потому что это будущие средства наших пенсионеров", - сказала она на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".