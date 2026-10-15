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Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал

Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал - 15.10.2026, ПРАЙМ

Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал

Важно замещать выбывший иностранный капитал новыми источниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:28+0300

2026-10-15T18:28+0300

2026-10-15T18:28+0300

россия

финансы

бизнес

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Важно замещать выбывший иностранный капитал новыми источниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы всегда говорили о том, что у нас финансирование развития должно идти не только за счет долга, сколько за счет капитала, долевого строительства. Это действительно очень важно, и важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками", - сказала она в рамках форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Набиуллина также отметила, что Банк России готов "отработать" и "подрегулировать" все, что необходимо. "Но считаем важным, чтобы такие фонды были в формате биржевого продукта. Почему это важно? Потому что инвестор должен иметь возможность выйти, не дожидаясь закрытия фонда. И тогда сами фонды будут очень привлекательны для инвестора", - подытожила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии