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Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал
Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал - 15.10.2026, ПРАЙМ
Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал
Важно замещать выбывший иностранный капитал новыми источниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:28+0300
2026-10-15T18:28+0300
россия
финансы
бизнес
эльвира набиуллина
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874298455.jpg?1792078131
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Важно замещать выбывший иностранный капитал новыми источниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы всегда говорили о том, что у нас финансирование развития должно идти не только за счет долга, сколько за счет капитала, долевого строительства. Это действительно очень важно, и важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками", - сказала она в рамках форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Набиуллина также отметила, что Банк России готов "отработать" и "подрегулировать" все, что необходимо. "Но считаем важным, чтобы такие фонды были в формате биржевого продукта. Почему это важно? Потому что инвестор должен иметь возможность выйти, не дожидаясь закрытия фонда. И тогда сами фонды будут очень привлекательны для инвестора", - подытожила она.
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40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
россия, финансы, бизнес, эльвира набиуллина, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Бизнес, Эльвира Набиуллина, Банк России
18:28 15.10.2026
 
Набиуллина призвала замещать выбывший иностранный капитал

Набиуллина: важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Важно замещать выбывший иностранный капитал новыми источниками, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы всегда говорили о том, что у нас финансирование развития должно идти не только за счет долга, сколько за счет капитала, долевого строительства. Это действительно очень важно, и важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками", - сказала она в рамках форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Набиуллина также отметила, что Банк России готов "отработать" и "подрегулировать" все, что необходимо.
"Но считаем важным, чтобы такие фонды были в формате биржевого продукта. Почему это важно? Потому что инвестор должен иметь возможность выйти, не дожидаясь закрытия фонда. И тогда сами фонды будут очень привлекательны для инвестора", - подытожила она.
 
РОССИЯФинансыБизнесЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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