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В Банке России выразили готовность придать импульс развитию НПФ - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Банке России выразили готовность придать импульс развитию НПФ
В Банке России выразили готовность придать импульс развитию НПФ - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Банке России выразили готовность придать импульс развитию НПФ
Банк России готов усовершенствовать регулирование для того, чтобы придать импульс развитию НПФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:17+0300
2026-10-15T19:21+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
нпф
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874301948.jpg?1792081309
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк России готов усовершенствовать регулирование для того, чтобы придать импульс развитию НПФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "На что я хотела бы обратить внимание... пенсионные средства и средства страховых фондов – это важный элемент, но они будут дополнительным ресурсом. Прежде всего, должны быть средства частных инвесторов. Инициатива должна идти от частных инвесторов. И тогда и пенсионные фонды пойдут в такого рода ПИФы и т.д., если будут понимать, что частные инвесторы берут на себя определенную долю рисков", - сказала она в рамках форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Готовы все это отработать для того, чтобы придать импульс развитию такого рода механизма", - продолжила она. Также Набиуллина отметила, что необходимо создавать "конвейер" качественных проектов, куда будут вкладываться длинные деньги. "И нужны проекты. Вот о чем говорят наши пенсионные фонды, мы это видим, кстати, анализируем. Когда появляются хорошие компании, хорошие проекты, у нас даже конкурс стоит пенсионных фондов для того, чтобы иметь возможность их проинвестировать. Поэтому такие состоятельные, хорошие проекты, нужно действительно их конвейер создавать", - сказала она. "Сейчас у нас действующее уже регулирование, оно допускает возможность инвестировать в отдельные активы с так называемым повышенным уровнем риска. Сейчас до 10%, с 1 января будет до 15%, но НПФ пока не выбирает эту норму. То есть они даже могут инвестировать, но не инвестируют, потому что нужно быть достаточно аккуратным", - также отметила Набиуллина.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, нпф, банк россии
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, НПФ, Банк России
19:17 15.10.2026 (обновлено: 19:21 15.10.2026)
 
В Банке России выразили готовность придать импульс развитию НПФ

Набиуллина: ЦБ готов усовершенствовать регулирование, чтобы придать импульс развитию НПФ

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк России готов усовершенствовать регулирование для того, чтобы придать импульс развитию НПФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"На что я хотела бы обратить внимание... пенсионные средства и средства страховых фондов – это важный элемент, но они будут дополнительным ресурсом. Прежде всего, должны быть средства частных инвесторов. Инициатива должна идти от частных инвесторов. И тогда и пенсионные фонды пойдут в такого рода ПИФы и т.д., если будут понимать, что частные инвесторы берут на себя определенную долю рисков", - сказала она в рамках форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Готовы все это отработать для того, чтобы придать импульс развитию такого рода механизма", - продолжила она.
Также Набиуллина отметила, что необходимо создавать "конвейер" качественных проектов, куда будут вкладываться длинные деньги.
"И нужны проекты. Вот о чем говорят наши пенсионные фонды, мы это видим, кстати, анализируем. Когда появляются хорошие компании, хорошие проекты, у нас даже конкурс стоит пенсионных фондов для того, чтобы иметь возможность их проинвестировать. Поэтому такие состоятельные, хорошие проекты, нужно действительно их конвейер создавать", - сказала она.
"Сейчас у нас действующее уже регулирование, оно допускает возможность инвестировать в отдельные активы с так называемым повышенным уровнем риска. Сейчас до 10%, с 1 января будет до 15%, но НПФ пока не выбирает эту норму. То есть они даже могут инвестировать, но не инвестируют, потому что нужно быть достаточно аккуратным", - также отметила Набиуллина.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаНПФБанк России
 
 
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