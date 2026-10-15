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Никитин назвал ключевые тенденции развития российского транспорта - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин назвал ключевые тенденции развития российского транспорта
Никитин назвал ключевые тенденции развития российского транспорта - 15.10.2026, ПРАЙМ
Никитин назвал ключевые тенденции развития российского транспорта
Автономный транспорт, развитие средств индивидуальной мобильности и сокращение количества личных автомобилей станут ключевыми тенденциями развития российского... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:09+0300
2026-10-15T14:09+0300
бизнес
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Автономный транспорт, развитие средств индивидуальной мобильности и сокращение количества личных автомобилей станут ключевыми тенденциями развития российского транспорта в перспективе ближайшего десятилетия, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Автономность, развитие средств индивидуальной мобильности, дальнейшие все вот эти самокаты разного рода… и беспилотность. Вот те вещи, которые к нам придут совершенно точно, и быстрее, чем мы это ожидаем", - сказал министр на пленарном заседании в рамках форума "Общественный транспорт 2026", отвечая на вопрос о трендах развития российского транспорта в ближайшие 10 лет. По его словам, беспилотный транспорт является безопасным, в том числе с точки зрения соблюдения скоростных режимов. "Будет ли это беспилотный автомобиль или беспилотное такси - все возможно. … У нас есть отдельный класс H для беспилотников, и с точки зрения нормативного регулирования мы уже готовы к тому, чтобы как минимум начать испытывать беспилотные такси. Тут работа вся проведена", - отметил министр. По его мнению, в перспективе обычные автомобили и мотоциклы станут спортом для любителей по аналогии с верховой ездой. Министр отметил, что молодые люди уже сейчас не так нуждаются в личном автомобиле, предпочитая каршеринг. "Сейчас я смотрю на молодежь - они совершенно по-другому к этому относятся. У них каршеринг, у них разные способы разделения. Скорее всего, еще и вот самих личных автомобилей… будет гораздо меньше. То есть общественный транспорт в той или иной форме", - добавил Никитин. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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192
40
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бизнес, технологии, россия, москва
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
14:09 15.10.2026
 
Никитин назвал ключевые тенденции развития российского транспорта

Глава Минтранса Никитин: беспилотный транспорт станет ключевым трендом развития транспорта

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Автономный транспорт, развитие средств индивидуальной мобильности и сокращение количества личных автомобилей станут ключевыми тенденциями развития российского транспорта в перспективе ближайшего десятилетия, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Автономность, развитие средств индивидуальной мобильности, дальнейшие все вот эти самокаты разного рода… и беспилотность. Вот те вещи, которые к нам придут совершенно точно, и быстрее, чем мы это ожидаем", - сказал министр на пленарном заседании в рамках форума "Общественный транспорт 2026", отвечая на вопрос о трендах развития российского транспорта в ближайшие 10 лет.
По его словам, беспилотный транспорт является безопасным, в том числе с точки зрения соблюдения скоростных режимов.
"Будет ли это беспилотный автомобиль или беспилотное такси - все возможно. … У нас есть отдельный класс H для беспилотников, и с точки зрения нормативного регулирования мы уже готовы к тому, чтобы как минимум начать испытывать беспилотные такси. Тут работа вся проведена", - отметил министр.
По его мнению, в перспективе обычные автомобили и мотоциклы станут спортом для любителей по аналогии с верховой ездой.
Министр отметил, что молодые люди уже сейчас не так нуждаются в личном автомобиле, предпочитая каршеринг.
"Сейчас я смотрю на молодежь - они совершенно по-другому к этому относятся. У них каршеринг, у них разные способы разделения. Скорее всего, еще и вот самих личных автомобилей… будет гораздо меньше. То есть общественный транспорт в той или иной форме", - добавил Никитин.
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
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