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Никитин рассказал о состоянии дорог в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин рассказал о состоянии дорог в России
Никитин рассказал о состоянии дорог в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о состоянии дорог в России
Более половины россиян оценивают состояние дорог в стране как хорошее, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:28+0300
2026-10-15T22:33+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян оценивают состояние дорог в стране как хорошее, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Самое главное, чего добиваются наши дорожники, - это рост удовлетворенности граждан состоянием дорог. Мы видим хороший показатель: уже более 50% людей оценивают дороги как хорошие", - сказал он в интервью ИС "Вести". По словам главы Минтранса, такое состояние дорожной инфраструктуры является следствием высоких темпов строительства и работы с регионами по приведению дорог к нормативу. "Все те поручения президента и задачи, которые поставлены в национальных проектах, выполнены на 2026 год и будут выполнены также до 2030 года. Все это заложено в проектировках трехлетнего бюджета", - добавил министр. Особое внимание, по его словам, ведомство уделяет дорогам к школам и детским садам, а также дорогам, по которым ездят машины скорой помощи и школьные автобусы.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
22:28 15.10.2026 (обновлено: 22:33 15.10.2026)
 
Никитин рассказал о состоянии дорог в России

Никитин: более половины россиян оценивают состояние дорог в стране как хорошее

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Более половины россиян оценивают состояние дорог в стране как хорошее, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Самое главное, чего добиваются наши дорожники, - это рост удовлетворенности граждан состоянием дорог. Мы видим хороший показатель: уже более 50% людей оценивают дороги как хорошие", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По словам главы Минтранса, такое состояние дорожной инфраструктуры является следствием высоких темпов строительства и работы с регионами по приведению дорог к нормативу.
"Все те поручения президента и задачи, которые поставлены в национальных проектах, выполнены на 2026 год и будут выполнены также до 2030 года. Все это заложено в проектировках трехлетнего бюджета", - добавил министр.
Особое внимание, по его словам, ведомство уделяет дорогам к школам и детским садам, а также дорогам, по которым ездят машины скорой помощи и школьные автобусы.
 
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