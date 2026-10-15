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НКР снизило кредитный рейтинг "Самолета" до уровня BBB.ru

НКР снизило кредитный рейтинг "Самолета" до уровня BBB.ru - 15.10.2026, ПРАЙМ

НКР снизило кредитный рейтинг "Самолета" до уровня BBB.ru

Агентство НКР снизило кредитный рейтинг девелоперской группы "Самолет" со значения A.ru до уровня BBB.ru, изменив прогноз со стабильного на негативный. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:20+0300

2026-10-15T15:20+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Агентство НКР снизило кредитный рейтинг девелоперской группы "Самолет" со значения A.ru до уровня BBB.ru, изменив прогноз со стабильного на негативный. "Снижение кредитного рейтинга "Самолета" обусловлено ухудшением оценки финансового профиля вследствие роста долговой нагрузки и ослабления показателей обслуживания долга, снижения показателей рентабельности и структуры фондирования; кроме того, понижена оценка фактора "Менеджмент и бенефициары", что отражает снижение оценки качества управления рисками, ликвидностью, а также стратегического планирования", - говорится в сообщении НКР. Негативный прогноз, как отмечается в нем, обусловлен рисками дальнейшего снижения оценки финансового профиля на фоне ухудшения конъюнктуры первичного рынка жилья вследствие ужесточения условий ипотечных программ. Ранее АКРА понизило кредитный рейтинг "Самолета" с A-(RU) до уровня BBB(RU). "Самолет" - один из крупнейших застройщиков жилья в России. Компания реализует проекты в сфере жилищного строительства в 15 регионах страны. На начало октября портфель строящихся объектов группы составлял около 4,5 миллионов квадратных метров, что является самым высоким показателем среди российских застройщиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, банки, нкр, акра