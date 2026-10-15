https://1prime.ru/20261015/novak-874267292.html

Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей

Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей - 15.10.2026, ПРАЙМ

Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей

Решение о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) для непроизводителей рассматривается, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:36+0300

2026-10-15T11:36+0300

2026-10-15T11:36+0300

россия

бизнес

москва

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Решение о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) для непроизводителей рассматривается, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак. "Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа, Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли запрет экспорта СУГ из России для непроизводителей. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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