https://1prime.ru/20261015/novak-874267292.html
Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей
Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей
Решение о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) для непроизводителей рассматривается, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:36+0300
2026-10-15T11:36+0300
2026-10-15T11:36+0300
россия
бизнес
москва
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874267292.jpg?1792053390
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Решение о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) для непроизводителей рассматривается, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак. "Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа, Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли запрет экспорта СУГ из России для непроизводителей. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, александр новак
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Александр Новак
Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей
Вице-премьер Новак: рассматривается решение о запрете экспорта СУГ для непроизводителей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Решение о запрете экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) для непроизводителей рассматривается, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак.
"Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа, Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли запрет экспорта СУГ из России для непроизводителей.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.