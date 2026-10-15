https://1prime.ru/20261015/novak-874267386.html
Новак: власти обсуждают продажу топлива только через биржу
Новак: власти обсуждают продажу топлива только через биржу - 15.10.2026, ПРАЙМ
Новак: власти обсуждают продажу топлива только через биржу
Российские власти обсуждают, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок, сообщил журналистам... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:37+0300
2026-10-15T11:37+0300
2026-10-15T11:40+0300
россия
бизнес
москва
александр новак
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти обсуждают, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли предложение, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только на бирже, Новак сказал: "Да. Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу, для того чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, бизнес, москва, александр новак
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Александр Новак
Новак: власти обсуждают продажу топлива только через биржу
Новак: власти обсуждают возможность продажи топлива пониженных экологических классов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские власти обсуждают, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли предложение, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только на бирже, Новак сказал: "Да. Сейчас мы на штабе рассмотрели вместе с компаниями, Минэнерго и общее предложение, чтобы топливо шло через биржу, для того чтобы были прозрачные сделки, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано, и потребители видели его".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.