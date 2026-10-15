https://1prime.ru/20261015/novak-874267476.html

Поставки импортного бензина в России стабильны, заявил Новак

Поставки импортного бензина в России стабильны, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ

Поставки импортного бензина в России стабильны, заявил Новак

Поставки импортного бензина в России стабильны и соответствуют примерно 10% внутреннего рынка, завил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:37+0300

2026-10-15T11:37+0300

2026-10-15T11:37+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки импортного бензина в России стабильны и соответствуют примерно 10% внутреннего рынка, завил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Международного форума "Российская энергетическая неделя". "Здесь как бы стабильные объемы поставки, здесь не будут колебаться, это примерно 10%", - ответил он на вопрос, сохраняется ли около 10% на внутреннем рынке доля импортного бензина. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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