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Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак

Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак

Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:38+0300

2026-10-15T11:38+0300

2026-10-15T11:38+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. "До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка", - сказал Новак о бензине. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, александр новак