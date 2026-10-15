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Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак
Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак
Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:38+0300
2026-10-15T11:38+0300
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. "До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка", - сказал Новак о бензине. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
11:38 15.10.2026
 
Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, заявил Новак

Новак: Россия будет импортировать бензин минимум до конца года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и с другой стороны, увеличивать запасы, которые мы в летний период снизили для насыщения внутреннего рынка", - сказал Новак о бензине.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВААлександр Новак
 
 
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