https://1prime.ru/20261015/novak-874271522.html

Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак

Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ

Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак

Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:26+0300

2026-10-15T12:26+0300

2026-10-15T12:26+0300

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александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Российский дизель востребован во всем мире. Конечно, заинтересованы и другие потребители", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя вопрос, кто, кроме США, заинтересован в поставках российского дизтоплива. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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