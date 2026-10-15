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Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак
Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ
Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак
Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:26+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Российский дизель востребован во всем мире. Конечно, заинтересованы и другие потребители", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя вопрос, кто, кроме США, заинтересован в поставках российского дизтоплива. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, москва, александр новак
РОССИЯ, США, МОСКВА, Александр Новак
Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, заявил Новак
Новак: в российском дизеле заинтересованы и другие потребители, помимо США