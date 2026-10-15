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Новак ответил на вопрос о продлении лицензии США на поставки дизтоплива
Новак ответил на вопрос о продлении лицензии США на поставки дизтоплива - 15.10.2026, ПРАЙМ
Новак ответил на вопрос о продлении лицензии США на поставки дизтоплива
Переговоров о продлении лицензии США на поставки дизтоплива из России после апреля 2027 года пока не ведется, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:54+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Переговоров о продлении лицензии США на поставки дизтоплива из России после апреля 2027 года пока не ведется, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. Минфин США позднее выпустил лицензию, которой разрешил операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. "Нет, сейчас таких переговоров нет. Что касается продления - сейчас рано говорить. Поживем - увидим как будет ситуация развиваться", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждается ли продление лицензии США на поставки дизтоплива и РФ после апреля 2027 года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Новак ответил на вопрос о продлении лицензии США на поставки дизтоплива
Новак: переговоров о продлении лицензии США на поставки дизтоплива из России пока нет