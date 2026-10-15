https://1prime.ru/20261015/novak-874273433.html

Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ

Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ

Пока Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

россия

сша

москва

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пока Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. Отвечая на вопрос, интересуются ли США расширение номенклатуры поставок нефтепродуктов из России, Новак сказал: "Сейчас конкретно отрабатываем эти договоренности. Будут новые договоренности - будем их отрабатывать". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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