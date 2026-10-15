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Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ
Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ
Пока Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:54+0300
2026-10-15T12:54+0300
2026-10-15T12:54+0300
россия
сша
москва
александр новак
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пока Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. Отвечая на вопрос, интересуются ли США расширение номенклатуры поставок нефтепродуктов из России, Новак сказал: "Сейчас конкретно отрабатываем эти договоренности. Будут новые договоренности - будем их отрабатывать". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, москва, александр новак
РОССИЯ, США, МОСКВА, Александр Новак
Новак: Россия и США "отрабатывают договоренности" только об экспорте ДТ
Новак: пока Россия и США отрабатывают договоренности только об экспорте дизельного топлива