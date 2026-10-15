https://1prime.ru/20261015/novak-874297898.html

Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак

Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ

Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак

Макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции являются фундаментом для формирования в российской экономике длинных денег, заявил вице-премьер России | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:21+0300

2026-10-15T18:21+0300

2026-10-15T18:21+0300

финансы

россия

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/img/82730/62/827306245_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3ac79f348e2139a4049bdf2ea195fc5f.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции являются фундаментом для формирования в российской экономике длинных денег, заявил вице-премьер России Александр Новак. Выступая в четверг на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Новак отметил, что сегодня в России действительно есть проблема с длинными деньгами. "Ключевым моментом все-таки должна быть макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции. Это то, что является фундаментом и основой, когда снижаются риски, когда предприниматели верят, и финансовые организации верят в финансирование проектов", - сказал вице-премьер. Он подчеркнул, что помимо хорошего проекта необходима и макроэкономическая стабильность. "Тогда будет у нас все более и более длинные деньги использоваться и негосударственных пенсионных фондов и средств, которые являются долгосрочными сбережениями граждан", - добавил Новак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, александр новак