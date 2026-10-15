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Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак
Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак - 15.10.2026, ПРАЙМ
Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак
Макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции являются фундаментом для формирования в российской экономике длинных денег, заявил вице-премьер России | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:21+0300
2026-10-15T18:21+0300
финансы
россия
александр новак
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции являются фундаментом для формирования в российской экономике длинных денег, заявил вице-премьер России Александр Новак. Выступая в четверг на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Новак отметил, что сегодня в России действительно есть проблема с длинными деньгами. "Ключевым моментом все-таки должна быть макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции. Это то, что является фундаментом и основой, когда снижаются риски, когда предприниматели верят, и финансовые организации верят в финансирование проектов", - сказал вице-премьер. Он подчеркнул, что помимо хорошего проекта необходима и макроэкономическая стабильность. "Тогда будет у нас все более и более длинные деньги использоваться и негосударственных пенсионных фондов и средств, которые являются долгосрочными сбережениями граждан", - добавил Новак.
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финансы, россия, александр новак
Финансы, РОССИЯ, Александр Новак
18:21 15.10.2026
 
Низкая инфляция является основой для появления длинных денег, заявил Новак

Новак: макроэкономическое равновесие и низкая инфляция являются основой для длинных денег

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции являются фундаментом для формирования в российской экономике длинных денег, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Выступая в четверг на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Новак отметил, что сегодня в России действительно есть проблема с длинными деньгами.
"Ключевым моментом все-таки должна быть макроэкономическая стабильность и низкий уровень инфляции. Это то, что является фундаментом и основой, когда снижаются риски, когда предприниматели верят, и финансовые организации верят в финансирование проектов", - сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что помимо хорошего проекта необходима и макроэкономическая стабильность. "Тогда будет у нас все более и более длинные деньги использоваться и негосударственных пенсионных фондов и средств, которые являются долгосрочными сбережениями граждан", - добавил Новак.
 
ФинансыРОССИЯАлександр Новак
 
 
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