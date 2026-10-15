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Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета
Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета
Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:34+0300
2026-10-15T18:34+0300
финансы
россия
александр новак
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Правительство поддерживает инициативу. По сути дела здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", - сказал он на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Новак также уточнил, что в качестве пилотных проектов предлагается фармацевтика. "Там механизм такой: пять лет на реализацию проекта, через пять лет возврат налогов в течение пяти лет. Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство", - добавил он.
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финансы, россия, александр новак
Финансы, РОССИЯ, Александр Новак
18:34 15.10.2026
 
Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета

Новак заявил, что правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Правительство поддерживает инициативу. По сути дела здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", - сказал он на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Новак также уточнил, что в качестве пилотных проектов предлагается фармацевтика.
"Там механизм такой: пять лет на реализацию проекта, через пять лет возврат налогов в течение пяти лет. Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство", - добавил он.
 
ФинансыРОССИЯАлександр Новак
 
 
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