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Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета
Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета
Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:34+0300
2026-10-15T18:34+0300
2026-10-15T18:34+0300
финансы
россия
александр новак
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Правительство поддерживает инициативу. По сути дела здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", - сказал он на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Новак также уточнил, что в качестве пилотных проектов предлагается фармацевтика. "Там механизм такой: пять лет на реализацию проекта, через пять лет возврат налогов в течение пяти лет. Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство", - добавил он.
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финансы, россия, александр новак
Финансы, РОССИЯ, Александр Новак
Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета
Новак заявил, что правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Правительство поддерживает инициативу. По сути дела здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", - сказал он на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Новак
также уточнил, что в качестве пилотных проектов предлагается фармацевтика.
"Там механизм такой: пять лет на реализацию проекта, через пять лет возврат налогов в течение пяти лет. Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство", - добавил он.