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Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета

Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета - 15.10.2026, ПРАЙМ

Правительство поддерживает идею отложенного налогового инвествычета

Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:34+0300

2026-10-15T18:34+0300

2026-10-15T18:34+0300

финансы

россия

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает инициативу отложенного налогового инвествычета, необходимо проработать механизм, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Правительство поддерживает инициативу. По сути дела здесь предлагается отложенный налоговый вычет... отложенное субсидирование за счет дополнительных налогов, которые возникнут в случае успешной реализации проекта", - сказал он на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Новак также уточнил, что в качестве пилотных проектов предлагается фармацевтика. "Там механизм такой: пять лет на реализацию проекта, через пять лет возврат налогов в течение пяти лет. Это, мне кажется, даже выгодно, поскольку сам размер субсидии будет значительно меньше, чем тот дополнительный налог на прибыль, который получит государство", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, александр новак