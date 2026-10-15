https://1prime.ru/20261015/novgorod-874256439.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - 15.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T05:09+0300
2026-10-15T05:09+0300
2026-10-15T05:09+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.