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Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2%

Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2%

Объем переработки какао в Азии в третьем квартале вырос сразу на 29,2% в годовом выражении, сообщила Ассоциация какао Азии (CAA). | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:33+0300

2026-10-15T12:33+0300

2026-10-15T12:33+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем переработки какао в Азии в третьем квартале вырос сразу на 29,2% в годовом выражении, сообщила Ассоциация какао Азии (CAA). "Рост на 29,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, третьим кварталом 2025 года", - говорится в материалах ассоциации. В абсолютном выражении значение составило 233 767 тонны, указано в материалах. По отношению ко второму кварталу показатель вырос на 4,06%, с 224 646 тонны. Во втором квартале годовой рост составил 25,07%, квартальный - 0,51%, сообщает CAA.

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технологии, мировая экономика, азия