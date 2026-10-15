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Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2%
Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2%
Объем переработки какао в Азии в третьем квартале вырос сразу на 29,2% в годовом выражении, сообщила Ассоциация какао Азии (CAA). | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:33+0300
2026-10-15T12:33+0300
2026-10-15T12:33+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем переработки какао в Азии в третьем квартале вырос сразу на 29,2% в годовом выражении, сообщила Ассоциация какао Азии (CAA).
"Рост на 29,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, третьим кварталом 2025 года", - говорится в материалах ассоциации.
В абсолютном выражении значение составило 233 767 тонны, указано в материалах.
По отношению ко второму кварталу показатель вырос на 4,06%, с 224 646 тонны.
Во втором квартале годовой рост составил 25,07%, квартальный - 0,51%, сообщает CAA.
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технологии, мировая экономика, азия
Технологии, Мировая экономика, АЗИЯ
Объем переработки какао в Азии в III квартале вырос на 29,2%
CAA: объем переработки какао в Азии в третьем квартале вырос на 29,2%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем переработки какао в Азии в третьем квартале вырос сразу на 29,2% в годовом выражении, сообщила Ассоциация какао Азии (CAA).
"Рост на 29,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, третьим кварталом 2025 года", - говорится в материалах ассоциации.
В абсолютном выражении значение составило 233 767 тонны, указано в материалах.
По отношению ко второму кварталу показатель вырос на 4,06%, с 224 646 тонны.
Во втором квартале годовой рост составил 25,07%, квартальный - 0,51%, сообщает CAA.