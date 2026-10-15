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Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8% - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8%
Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8%
Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8% по отношению к августу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:48+0300
2026-10-15T16:09+0300
бизнес
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8% по отношению к августу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,3%.В годовом выражении рост розничных продаж в сентябре составил 6,3% после увеличения на 5,6% в августе.Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в сентябре поднялся на 0,9% в месячном выражении после роста на 1,4% месяцем ранее. Годовой рост показателя составил 7,2% после 6,3% в августе.За исключением автомобильных заправок розничные продажи увеличились только на 0,2% в месячном выражении. При этом показатель с заправками вырос на 6,4% по отношению к августу и подскочил на 28,1% по отношению к сентябрю 2025 года.Розничные продажи магазинов электроники и бытовой техники увеличились на 0,6% в месячном выражении и на 9,4% в годовом.Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, поскольку на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
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бизнес, мировая экономика, сша
Бизнес, Мировая экономика, США
15:48 15.10.2026 (обновлено: 16:09 15.10.2026)
 
Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8%

Минторг США: розничные продажи в сентябре выросли на 0,8%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в сентябре увеличился на 0,8% по отношению к августу, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь на 0,3%.
В годовом выражении рост розничных продаж в сентябре составил 6,3% после увеличения на 5,6% в августе.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в сентябре поднялся на 0,9% в месячном выражении после роста на 1,4% месяцем ранее. Годовой рост показателя составил 7,2% после 6,3% в августе.
За исключением автомобильных заправок розничные продажи увеличились только на 0,2% в месячном выражении. При этом показатель с заправками вырос на 6,4% по отношению к августу и подскочил на 28,1% по отношению к сентябрю 2025 года.
Розничные продажи магазинов электроники и бытовой техники увеличились на 0,6% в месячном выражении и на 9,4% в годовом.
Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, поскольку на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.
Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
 
БизнесМировая экономикаСША
 
 
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