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Дефицит топлива возник на юге Италии, пишут СМИ

Дефицит топлива возник на юге Италии, пишут СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит топлива возник на юге Италии, пишут СМИ

Очереди из автомобилистов образовались на заправочных станциях в городе Козенца и значительной части АЗС в других районах южной области Калабрия, они исчерпали... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:34+0300

2026-10-15T21:34+0300

2026-10-15T21:37+0300

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РИМ, 15 окт - ПРАЙМ. Очереди из автомобилистов образовались на заправочных станциях в городе Козенца и значительной части АЗС в других районах южной области Калабрия, они исчерпали запасы бензина и дизельного топлива, что привело к длинным очередям и перебоям в движении, сообщает Corriere della Calabria. "На некоторых автозаправочных станциях наблюдались очереди и трудности, связанные с исчерпанием запасов топлива", - пишет издание о ситуации в Козенце. По его данным, проблемы связаны прежде всего с перебоями в поставках топлива с нефтеперерабатывающего завода группы Eni в Таранто в соседней области Апулия, где проходят акции протеста перед предприятием бывшей сталелитейной компании Ilva. Дополнительную обеспокоенность вызывает объявленная на пятницу блокировка грузоперевозок в Калабрии, где водители фур собираются протестовать против роста цен на топливо. В последние дни автомобилисты массово направляются на оставшиеся работающие заправки, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Проблема с топливом вызвала серьезные затруднения в городском движении. Eni, в свою очередь, отметила, что установки НПЗ в Таранто продолжают работать в штатном режиме и в безопасных условиях, однако сохраняются трудности с поставками технических газов, необходимых для работы предприятия. "Без них потребуется запланировать остановку установок", - говорится в заявлении Eni. Крупнейшая нефтегазовая группа Италии заявила, что продолжающиеся акции протеста нарушили логистические потоки и все сильнее сказываются на поставках топлива в аэропорты Апулии, на АЗС Enilive и других компаний, а также для экстренных и общественно значимых служб. "В аэропортах Бари и Бриндизи, а также в Апулии более 150 из примерно 300 автозаправочных станций Enilive остались без топлива", - говорится в заявлении компании.

италия

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италия, eni, нпз, бензин