Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/ombudsmen-874295725.html
Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги
Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги - 15.10.2026, ПРАЙМ
Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жителям деревни в Челябинской области добиться ремонта дорог, из-за состояния которых... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:40+0300
бизнес
общество
челябинская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874295725.jpg?1792075224
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жителям деревни в Челябинской области добиться ремонта дорог, из-за состояния которых более тысячи человек сталкивались с трудностями передвижения. "Сегодня в деревню Бажикаева Челябинской области зашли 20 единиц строительной техники. Начался ремонт дорог, о котором жители мечтали годами", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс". По словам федерального омбудсмена, в деревне живут больше тысячи человек. Из-за разбитых дорог пожарные машины застревали на подъездах к деревне, скорая с трудом добиралась к домам, а родители переживали, как дети доберутся до школьного автобуса в непогоду. Машины местных жителей приходилось ремонтировать по несколько раз в год. "Они (жители - ред.) рассказали об этом в эфире ОТР и попросили помочь. Я обратилась к партнерам из АНО "Евразия", с которыми у института уполномоченного заключено соглашение, подключила губернатора Алексея Текслера и местные власти. Удалось быстро согласовать проект и приступить к работам", - добавила Лантратова. Она подчеркнула, что строители отремонтируют пять основных дорог общей протяженностью почти шесть километров. Работы займут около трех недель, и уже в начале ноября жители смогут оценить результат.
челябинская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , челябинская область
Бизнес, Общество , Челябинская область
17:40 15.10.2026
 
Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги

Омбудсмен Лантратова помогла жителям деревни в Челябинской области добиться ремонта дорог

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жителям деревни в Челябинской области добиться ремонта дорог, из-за состояния которых более тысячи человек сталкивались с трудностями передвижения.
"Сегодня в деревню Бажикаева Челябинской области зашли 20 единиц строительной техники. Начался ремонт дорог, о котором жители мечтали годами", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По словам федерального омбудсмена, в деревне живут больше тысячи человек. Из-за разбитых дорог пожарные машины застревали на подъездах к деревне, скорая с трудом добиралась к домам, а родители переживали, как дети доберутся до школьного автобуса в непогоду. Машины местных жителей приходилось ремонтировать по несколько раз в год.
"Они (жители - ред.) рассказали об этом в эфире ОТР и попросили помочь. Я обратилась к партнерам из АНО "Евразия", с которыми у института уполномоченного заключено соглашение, подключила губернатора Алексея Текслера и местные власти. Удалось быстро согласовать проект и приступить к работам", - добавила Лантратова.
Она подчеркнула, что строители отремонтируют пять основных дорог общей протяженностью почти шесть километров. Работы займут около трех недель, и уже в начале ноября жители смогут оценить результат.
 
БизнесОбществоЧелябинская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала