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Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги

Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги - 15.10.2026, ПРАЙМ

Омбудсмен помогла жителям Челябинской области отремонтировать дороги

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жителям деревни в Челябинской области добиться ремонта дорог, из-за состояния которых... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:40+0300

бизнес

общество

челябинская область

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жителям деревни в Челябинской области добиться ремонта дорог, из-за состояния которых более тысячи человек сталкивались с трудностями передвижения. "Сегодня в деревню Бажикаева Челябинской области зашли 20 единиц строительной техники. Начался ремонт дорог, о котором жители мечтали годами", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс". По словам федерального омбудсмена, в деревне живут больше тысячи человек. Из-за разбитых дорог пожарные машины застревали на подъездах к деревне, скорая с трудом добиралась к домам, а родители переживали, как дети доберутся до школьного автобуса в непогоду. Машины местных жителей приходилось ремонтировать по несколько раз в год. "Они (жители - ред.) рассказали об этом в эфире ОТР и попросили помочь. Я обратилась к партнерам из АНО "Евразия", с которыми у института уполномоченного заключено соглашение, подключила губернатора Алексея Текслера и местные власти. Удалось быстро согласовать проект и приступить к работам", - добавила Лантратова. Она подчеркнула, что строители отремонтируют пять основных дорог общей протяженностью почти шесть километров. Работы займут около трех недель, и уже в начале ноября жители смогут оценить результат.

челябинская область

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бизнес, общество , челябинская область