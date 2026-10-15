https://1prime.ru/20261015/operatory-874273986.html
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков - 15.10.2026, ПРАЙМ
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков
Операторы связи "большой четверки" согласились предоставить банкам дополнительное время на маркировку звонков - до ноября, сообщили РИА Новости представители... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:57+0300
2026-10-15T12:57+0300
2026-10-15T12:57+0300
финансы
банки
максут шадаев
билайн
мегафон
мтс
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" согласились предоставить банкам дополнительное время на маркировку звонков - до ноября, сообщили РИА Новости представители телеком-рынка.
В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. В среду Минцифры РФ попросило операторов не блокировать звонки банков до начала ноября.
"С учетом предложения Минцифры МТС предоставило банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15.10.2026", - сообщил оператор.
В свою очередь в "Мегафоне" отметили, что готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. "Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров", - добавили в пресс-службе компании.
"Билайн" также готов предоставить банкам, еще не заключившим договоры на маркировку вызовов, дополнительное время для завершения договорных процессов.
"Рассчитываем, что за это время мы совместно с банками найдем сбалансированное решение в интересах наших клиентов и соответствующее действующему законодательству", - прокомментировали там.
В пресс-службе Т2 уточнили, что оператор рассчитывает, что банки воспользуются отсрочкой и начнут конструктивный диалог. "Пока же Т2 ведет переговоры с одним банком и ждет предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей во исполнение закона уже заключили с операторами договоры на массовые автоматические вызовы и маркировку", - заключил оператор.
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ПРАЙМ
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финансы, банки, максут шадаев, билайн, мегафон, мтс
Финансы, Банки, Максут Шадаев, Билайн, Мегафон, МТС
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков
Операторы "большой четверки" предоставят банкам дополнительное время на маркировку звонков
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" согласились предоставить банкам дополнительное время на маркировку звонков - до ноября, сообщили РИА Новости представители телеком-рынка.
В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. В среду Минцифры РФ попросило операторов не блокировать звонки банков до начала ноября.
"С учетом предложения Минцифры МТС предоставило банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15.10.2026", - сообщил оператор.
В свою очередь в "Мегафоне" отметили, что готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. "Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров", - добавили в пресс-службе компании.
"Билайн" также готов предоставить банкам, еще не заключившим договоры на маркировку вызовов, дополнительное время для завершения договорных процессов.
"Рассчитываем, что за это время мы совместно с банками найдем сбалансированное решение в интересах наших клиентов и соответствующее действующему законодательству", - прокомментировали там.
В пресс-службе Т2 уточнили, что оператор рассчитывает, что банки воспользуются отсрочкой и начнут конструктивный диалог. "Пока же Т2 ведет переговоры с одним банком и ждет предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей во исполнение закона уже заключили с операторами договоры на массовые автоматические вызовы и маркировку", - заключил оператор.