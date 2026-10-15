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Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков - 15.10.2026, ПРАЙМ
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков
Операторы связи "большой четверки" согласились предоставить банкам дополнительное время на маркировку звонков - до ноября, сообщили РИА Новости представители... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:57+0300
2026-10-15T12:57+0300
финансы
банки
максут шадаев
билайн
мегафон
мтс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874273986.jpg?1792058279
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" согласились предоставить банкам дополнительное время на маркировку звонков - до ноября, сообщили РИА Новости представители телеком-рынка. В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. В среду Минцифры РФ попросило операторов не блокировать звонки банков до начала ноября. "С учетом предложения Минцифры МТС предоставило банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15.10.2026", - сообщил оператор. В свою очередь в "Мегафоне" отметили, что готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. "Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров", - добавили в пресс-службе компании. "Билайн" также готов предоставить банкам, еще не заключившим договоры на маркировку вызовов, дополнительное время для завершения договорных процессов. "Рассчитываем, что за это время мы совместно с банками найдем сбалансированное решение в интересах наших клиентов и соответствующее действующему законодательству", - прокомментировали там. В пресс-службе Т2 уточнили, что оператор рассчитывает, что банки воспользуются отсрочкой и начнут конструктивный диалог. "Пока же Т2 ведет переговоры с одним банком и ждет предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей во исполнение закона уже заключили с операторами договоры на массовые автоматические вызовы и маркировку", - заключил оператор.
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192
40
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40
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96
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финансы, банки, максут шадаев, билайн, мегафон, мтс
Финансы, Банки, Максут Шадаев, Билайн, Мегафон, МТС
12:57 15.10.2026
 
Операторы "большой четверки" предоставят банкам время на маркировку звонков

Операторы "большой четверки" предоставят банкам дополнительное время на маркировку звонков

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" согласились предоставить банкам дополнительное время на маркировку звонков - до ноября, сообщили РИА Новости представители телеком-рынка.
В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей - оператор связи должен отображать на экране телефона наименование звонящей организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили с операторами необходимые договоры. Однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находятся в стадии обсуждения и подписания таких договоров.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, в сентябре "Билайн", "Мегафон", МТС и T2 направили письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева, в котором сообщили, что с 15 октября планируют блокировать вызовы от крупнейших российских банков, не заключивших договоры на их маркировку. В среду Минцифры РФ попросило операторов не блокировать звонки банков до начала ноября.
"С учетом предложения Минцифры МТС предоставило банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15.10.2026", - сообщил оператор.
В свою очередь в "Мегафоне" отметили, что готовы довериться экспертизе регулятора и услышали его позицию о том, что банки готовятся к заключению договоров на маркировку. "Ждем от них конкретных предложений по заключению договоров", - добавили в пресс-службе компании.
"Билайн" также готов предоставить банкам, еще не заключившим договоры на маркировку вызовов, дополнительное время для завершения договорных процессов.
"Рассчитываем, что за это время мы совместно с банками найдем сбалансированное решение в интересах наших клиентов и соответствующее действующему законодательству", - прокомментировали там.
В пресс-службе Т2 уточнили, что оператор рассчитывает, что банки воспользуются отсрочкой и начнут конструктивный диалог. "Пока же Т2 ведет переговоры с одним банком и ждет предложений со стороны остальных. При этом напоминаем, что 95% банков и большинство компаний из других отраслей во исполнение закона уже заключили с операторами договоры на массовые автоматические вызовы и маркировку", - заключил оператор.
 
ФинансыБанкиМаксут ШадаевБилайнМегафонМТС
 
 
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