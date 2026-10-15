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YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ - 15.10.2026, ПРАЙМ
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YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ - 15.10.2026, ПРАЙМ
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ
YouTube Music, музыкальный стриминговый сервис YouTube, добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:17+0300
2026-10-15T10:24+0300
технологии
бизнес
youtube
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874262978.jpg?1792049096
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. YouTube Music, музыкальный стриминговый сервис YouTube, добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа. "Начиная с сегодняшнего дня YouTube Music внедряет метки, которые упростят определение того, была ли песня создана преимущественно с использованием генеративного искусственного интеллекта. Например, это включает использование генеративной модели для создания композиции и вокала", - говорится в сообщении. Компания уже маркирует контент, созданный с помощью продуктов искусственного интеллекта YouTube, а также требует от авторов указывать подобный контент. Как отмечается в релизе, пользователи сообщали о желании получать прозрачную информацию при прослушивании треков на YouTube Music, сгенерированных ИИ. Теперь пользователь может увидеть соответствующую метку прямо на странице плеера такого трека. Нажатие на метку открывает меню с дополнительной информацией. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
технологии, бизнес, youtube
Технологии, Бизнес, YouTube
10:17 15.10.2026 (обновлено: 10:24 15.10.2026)
 
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ

YouTube Music добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. YouTube Music, музыкальный стриминговый сервис YouTube, добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа.
"Начиная с сегодняшнего дня YouTube Music внедряет метки, которые упростят определение того, была ли песня создана преимущественно с использованием генеративного искусственного интеллекта. Например, это включает использование генеративной модели для создания композиции и вокала", - говорится в сообщении.
Компания уже маркирует контент, созданный с помощью продуктов искусственного интеллекта YouTube, а также требует от авторов указывать подобный контент.
Как отмечается в релизе, пользователи сообщали о желании получать прозрачную информацию при прослушивании треков на YouTube Music, сгенерированных ИИ.
Теперь пользователь может увидеть соответствующую метку прямо на странице плеера такого трека. Нажатие на метку открывает меню с дополнительной информацией.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
 
ТехнологииБизнесYouTube
 
 
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