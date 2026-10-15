https://1prime.ru/20261015/outube-874262978.html
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ - 15.10.2026, ПРАЙМ
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ
YouTube Music, музыкальный стриминговый сервис YouTube, добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:17+0300
2026-10-15T10:17+0300
2026-10-15T10:24+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. YouTube Music, музыкальный стриминговый сервис YouTube, добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа. "Начиная с сегодняшнего дня YouTube Music внедряет метки, которые упростят определение того, была ли песня создана преимущественно с использованием генеративного искусственного интеллекта. Например, это включает использование генеративной модели для создания композиции и вокала", - говорится в сообщении. Компания уже маркирует контент, созданный с помощью продуктов искусственного интеллекта YouTube, а также требует от авторов указывать подобный контент. Как отмечается в релизе, пользователи сообщали о желании получать прозрачную информацию при прослушивании треков на YouTube Music, сгенерированных ИИ. Теперь пользователь может увидеть соответствующую метку прямо на странице плеера такого трека. Нажатие на метку открывает меню с дополнительной информацией. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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технологии, бизнес, youtube
Технологии, Бизнес, YouTube
YouTube добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ
YouTube Music добавил метки для музыки, созданной с помощью ИИ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. YouTube Music, музыкальный стриминговый сервис YouTube, добавил метки для музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, сообщила платформа.
"Начиная с сегодняшнего дня YouTube Music внедряет метки, которые упростят определение того, была ли песня создана преимущественно с использованием генеративного искусственного интеллекта. Например, это включает использование генеративной модели для создания композиции и вокала", - говорится в сообщении.
Компания уже маркирует контент, созданный с помощью продуктов искусственного интеллекта YouTube, а также требует от авторов указывать подобный контент.
Как отмечается в релизе, пользователи сообщали о желании получать прозрачную информацию при прослушивании треков на YouTube Music, сгенерированных ИИ.
Теперь пользователь может увидеть соответствующую метку прямо на странице плеера такого трека. Нажатие на метку открывает меню с дополнительной информацией.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.