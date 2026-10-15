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Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ
Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ
Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в Группе Всемирного банка (ГВБ), заявил управляющий от России в Международном банке... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:56+0300
2026-10-15T11:56+0300
2026-10-15T11:56+0300
россия
белоруссия
алексей оверчук
всемирный банк
мвф
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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в Группе Всемирного банка (ГВБ), заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Нас по-прежнему беспокоит сокращение числа граждан России и Беларуси, работающих в ГВБ", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского комитета Советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Более широкое представительство и национальное разнообразие среди высшего руководства и сотрудников группы являются важнейшими элементами по-настоящему представительного международного института, подчеркнул он.
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россия, белоруссия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ
Вице-премьер Оверчук: Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов в Группе ВБ