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Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ

Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в ГВБ

Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в Группе Всемирного банка (ГВБ), заявил управляющий от России в Международном банке... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:56+0300

2026-10-15T11:56+0300

2026-10-15T11:56+0300

россия

белоруссия

алексей оверчук

всемирный банк

мвф

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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Россия обеспокоена сокращением числа россиян и белорусов, работающих в Группе Всемирного банка (ГВБ), заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Нас по-прежнему беспокоит сокращение числа граждан России и Беларуси, работающих в ГВБ", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского комитета Советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Более широкое представительство и национальное разнообразие среди высшего руководства и сотрудников группы являются важнейшими элементами по-настоящему представительного международного института, подчеркнул он.

белоруссия

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россия, белоруссия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф