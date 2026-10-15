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Оверчук: расширение участия ВБ в энергетике не должно идти вразрез ЕАЭС

Оверчук: расширение участия ВБ в энергетике не должно идти вразрез ЕАЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ

Оверчук: расширение участия ВБ в энергетике не должно идти вразрез ЕАЭС

Расширение участия Группы Всемирного банка в энергетическом секторе не должно идти вразрез с механизмами общего энергетического рынка Евразийского... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:02+0300

2026-10-15T12:02+0300

2026-10-15T12:02+0300

финансы

россия

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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Расширение участия Группы Всемирного банка в энергетическом секторе не должно идти вразрез с механизмами общего энергетического рынка Евразийского экономического союза, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Первые шаги Группы по расширению своего участия в энергетическом секторе заслуживают одобрения. Дальнейший прогресс требует тесной координации с действующими региональными инициативами и строгого соблюдения существующих нормативно-правовых рамок", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского комитета Советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Оверчук подчеркнул, что это особенно актуально для Центральной Азии. "Банк должен с самого начала и на всех этапах реализации проектов обеспечивать и демонстрировать их совместимость с механизмами общего энергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Создание параллельных, несовместимых друг с другом систем регулирования чревато возникновением системных рисков", - отметил он.

центральная азия

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финансы, россия, центральная азия, алексей оверчук, всемирный банк, мвф