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Почему ждать высоких доходов, чтобы начать копить — главная ошибка

Почему ждать высоких доходов, чтобы начать копить — главная ошибка - 15.10.2026, ПРАЙМ

Почему ждать высоких доходов, чтобы начать копить — главная ошибка

Вопрос "при каком доходе имеет смысл копить на пенсию" обычно подразумевает, что для накоплений нужен некий минимальный порог. На практике это не так... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T06:06+0300

2026-10-15T06:06+0300

2026-10-15T06:06+0300

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Вопрос "при каком доходе имеет смысл копить на пенсию" обычно подразумевает, что для накоплений нужен некий минимальный порог. На практике это не так. Откладывать на долгосрочную цель можно при любом заработке, и чем раньше начнется сам процесс, тем легче это будет для текущего бюджета и эффективнее для итогового капитала.Главная ошибка — ждать момента, когда доход существенно вырастет. Такой момент может долго не наступать, а привычка откладывать деньги не сформируется. Поэтому начинать лучше с небольшой суммы, которая не создает напряжения для бюджета.Где взять деньги на первые взносыОриентиром может стать та часть дохода, которая обычно уходит на необязательные покупки и спонтанные траты. По статистике, у женщин это примерно 3–5% от дохода, у мужчин — 8–12%. Это те самые финансовые утечки, которые "выпадают" из бюджета, не оставляя после себя ни пользы, ни воспоминаний. Если регулярно направлять эти средства в накопления, со временем они станут основой долгосрочного капитала.Размер ежемесячного взноса у всех разный: для одного это 500 рублей, для другого — 5 тысяч. Принципиальна не сумма, а регулярность. Настройте автоплатеж, чтобы деньги списывались автоматически. Когда практика станет привычной, взносы можно постепенно увеличивать вместе с ростом дохода. Для этого потребуется дисциплина: учет доходов и расходов, планирование бюджета — базовые навыки финансово грамотного человека.Как работает Программа долгосрочных сбереженийИнструмент, который подходит для этой цели, — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет формировать капитал небольшими регулярными взносами, а к собственным накоплениям добавляются государственное софинансирование, налоговые льготы и инвестиционный доход. В итоге сумма может существенно превысить то, что человек внес самостоятельно.Механизм господдержки прозрачен и зависит от двух параметров — размера годового взноса и среднемесячного дохода:При доходе до 80 тысяч рублей государство добавляет рубль на каждый вложенный рубль. Внесете 36 тысяч за год — столько же добавит государство.При доходе от 80 до 150 тысяч рублей коэффициент 1:2. Чтобы получить максимальные 36 тысяч, нужно внести 72 тысячи за год.При доходе выше 150 тысяч рублей коэффициент 1:4. Для максимальной поддержки потребуется внести 144 тысячи рублей за год.Чтобы получить софинансирование в следующем году, взнос нужно сделать до конца текущего. Сумма взносов до 31 декабря 2026 года включительно станет базой для начисления господдержки за 2026 год в 2027-м. Подключиться к ПДС можно в любой момент через "Госуслуги" или в офисе выбранного негосударственного пенсионного фонда.Сколько можно накопитьЦифры показывают, насколько важен горизонт. Если начать копить в 40 лет и ежемесячно вносить 6 тысяч рублей, к 55 годам человек с доходом около 100 тысяч рублей может сформировать порядка 3,6 миллиона рублей. Если начать в 25 лет, к 55-летию капитал может превысить 17 миллионов рублей. Разница — не в сумме взноса, а во времени.Поэтому начинать нужно как можно раньше, откладывая хотя бы небольшую сумму. На длинном горизонте именно системность позволяет наращивать капитал без резкого увеличения нагрузки на текущие расходы. Такая привычка почти незаметно для бюджета поможет не только сформировать капитал после завершения карьеры, но и реализовать крупные цели: покупку жилья, оплату образования, автомобиль, путешествия.Автор: Аркадий Недбай, председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов

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Аркадий Недбай https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0e/874220049_0:0:853:854_100x100_80_0_0_c49b993656ad236580aec51a1f2d3f38.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Аркадий Недбай https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0e/874220049_0:0:853:854_100x100_80_0_0_c49b993656ad236580aec51a1f2d3f38.jpg

мнения аналитиков, общество , финансы, пдс