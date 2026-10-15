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В Пензе и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пензе и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Пензе и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саранска, сообщила Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:10+0300
2026-10-15T13:10+0300
2026-10-15T13:10+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саранска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В Пензе и Саранске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пензе и Саранске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов