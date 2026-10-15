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Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов
Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов
Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American ведет переговоры с технологическими компаниями о поставках металлов, заявил глава Anglo American... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:05+0300
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промышленность
африка
европа
южная америка
financial times
de beers
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American ведет переговоры с технологическими компаниями о поставках металлов, заявил глава Anglo American Дункан Ванблад (Duncan Wanblad). "Переговоры действительно ведутся", - заявил Ванблад газете Financial Times. Он добавил, что логика переговоров заключается в вопросе, может ли компания "обеспечить долгосрочные объемы поставок". Ванблад заметил, что "учитывая проблему дефицита.., многие ищут способы обеспечить поставки (металлов - ред.)". Financial Times отмечает, что технологические компании стали активно интересоваться добычей металлов и приобретением долей в горнодобывающих компаниях. Обеспечение стабильных поставок металлов необходимо для поддержания функционирования устройств на основе искусственного интеллекта, указывает издание. Anglo American владеет горнодобывающими предприятиями в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Владеет 86% De Beers.
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промышленность, африка, европа, южная америка, financial times, de beers
Промышленность, АФРИКА, ЕВРОПА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Financial Times, De Beers
20:05 15.10.2026 (обновлено: 20:11 15.10.2026)
 
Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов

Anglo American ведет переговоры с технологическими компаниями о поставках металлов

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American ведет переговоры с технологическими компаниями о поставках металлов, заявил глава Anglo American Дункан Ванблад (Duncan Wanblad).
"Переговоры действительно ведутся", - заявил Ванблад газете Financial Times. Он добавил, что логика переговоров заключается в вопросе, может ли компания "обеспечить долгосрочные объемы поставок".
Ванблад заметил, что "учитывая проблему дефицита.., многие ищут способы обеспечить поставки (металлов - ред.)".
Financial Times отмечает, что технологические компании стали активно интересоваться добычей металлов и приобретением долей в горнодобывающих компаниях. Обеспечение стабильных поставок металлов необходимо для поддержания функционирования устройств на основе искусственного интеллекта, указывает издание.
Anglo American владеет горнодобывающими предприятиями в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Владеет 86% De Beers.
 
ПромышленностьАФРИКАЕВРОПАЮЖНАЯ АМЕРИКАFinancial TimesDe Beers
 
 
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