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Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов

Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Anglo American ведет переговоры с техкомпаниями о поставках металлов

Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American ведет переговоры с технологическими компаниями о поставках металлов, заявил глава Anglo American... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:05+0300

2026-10-15T20:05+0300

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промышленность

африка

европа

южная америка

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American ведет переговоры с технологическими компаниями о поставках металлов, заявил глава Anglo American Дункан Ванблад (Duncan Wanblad). "Переговоры действительно ведутся", - заявил Ванблад газете Financial Times. Он добавил, что логика переговоров заключается в вопросе, может ли компания "обеспечить долгосрочные объемы поставок". Ванблад заметил, что "учитывая проблему дефицита.., многие ищут способы обеспечить поставки (металлов - ред.)". Financial Times отмечает, что технологические компании стали активно интересоваться добычей металлов и приобретением долей в горнодобывающих компаниях. Обеспечение стабильных поставок металлов необходимо для поддержания функционирования устройств на основе искусственного интеллекта, указывает издание. Anglo American владеет горнодобывающими предприятиями в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Владеет 86% De Beers.

африка

европа

южная америка

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промышленность, африка, европа, южная америка, financial times, de beers