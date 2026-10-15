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Россияне распробовали фондовый рынок

Россияне распробовали фондовый рынок - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россияне распробовали фондовый рынок

В сентябре 2026 года приток средств физлиц в ПИФы на Московской бирже составил 19,7 миллиарда рублей — в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Как рассказала... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T03:03+0300

2026-10-15T03:03+0300

2026-10-15T03:03+0300

эксклюзив

финансы

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. В сентябре 2026 года приток средств физлиц в ПИФы на Московской бирже составил 19,7 миллиарда рублей — в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Как рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, столь впечатляющая динамика вполне закономерна, и рост интереса частных инвесторов к инвестиционным возможностям является очередным этапом трансформации финансового поведения населения.Интерес к фондам растет на фоне изменения процентных ставок. После долгого периода высокой доходности вкладов инвесторы ищут инструменты, которые обеспечат приемлемую отдачу в перспективе."При этом говорить о массовом исходе денег из депозитов преждевременно. Рост вложений в ПИФы сам по себе не доказывает, что источником стали именно банковские вклады. Инвесторы могли направлять на рынок и новые сбережения, а также свободные остатки на счетах или перераспределять уже имеющиеся активы", — говорит Ермилова.Она поясняет, что для подтверждения масштабного перетока нужно сопоставить динамику вкладов с чистыми привлечениями в фонды за тот же период.Но одно можно сказать с уверенностью: отношение населения к инвестициям заметно изменилось. Достаточно взглянуть на статистику: общий объем вложений частных лиц в ценные бумаги на бирже достиг 237,1 миллиардов рублей, из которых 210,6 миллиардов пришлось на облигации.Биржевые фонды дают доступ сразу к набору активов, не требуя самостоятельно формировать портфель. Это особенно важно для начинающих инвесторов, которые хотят стать участниками фондового рынка, но не готовы анализировать отчетность компаний и выбирать эмитентов.Сегодня в России существует полный набор фондов коллективных инвестиций. Это и фонды денежного рынка, и облигационные фонды, и фонды акций, недвижимости и так далее. Все они существенно различаются по структуре активов, потенциальной доходности и уровню рисков. Фонды денежного рынка подойдут тем, кто хочет разместить временно свободные средства с высокой ликвидностью. Облигационные фонды подвержены процентному и кредитному рискам, а фонды акций ориентированы на долгосрочные цели и могут сильно колебаться в моменте. Поэтому рост вложений в ПИФы не обязательно говорит о повышении у россиян аппетита к риску.При этом эксперт подчеркивает, что у этой тенденции есть и обратная сторона. Инвестиционный продукт не стоит выбирать только по прошлой доходности или популярности. Стоимость паев может снижаться, результаты управления не гарантированы, а комиссии уменьшают итоговую доходность. Инвестору важно учитывать срок размещения денег, возможность досрочного выхода и наличие финансового резерва на непредвиденные расходы.В целом рост вложений в ПИФы отражает постепенное развитие культуры инвестирования. Население активнее сравнивает альтернативы банковским продуктам и распределяет капитал между разными инструментами.Если тенденция сохранится, рынок коллективных инвестиций сможет привлечь дополнительный долгосрочный капитал. "Однако устойчивость процесса будет зависеть от динамики ставок, доходов населения, доверия к финансовым институтам и способности управляющих предлагать понятные продукты с прозрачными условиями и обоснованным соотношением доходности и риска", — заключает Ермилова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы