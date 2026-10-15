https://1prime.ru/20261015/podmoskove-874276478.html

В Подмосковье запущено отопление

В Подмосковье запущено отопление - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье запущено отопление

Основной объем работ по подаче тепла в Подмосковье выполнен, отопление запущено, фиксируются отдельные обращения жителей по вопросам теплоснабжения, но они... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:32+0300

2026-10-15T13:32+0300

2026-10-15T13:32+0300

московская область

подмосковье

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основной объем работ по подаче тепла в Подмосковье выполнен, отопление запущено, фиксируются отдельные обращения жителей по вопросам теплоснабжения, но они носят локальный характер, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Московской области. "Основной объем работ по подаче тепла в Московской области выполнен - отопление запущено. В настоящее время отдельные обращения жителей носят локальный характер и отрабатываются в оперативном порядке", - рассказали в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в ряде домов после запуска отопления может потребоваться дополнительная регулировка внутридомовых систем, в том числе устранение завоздушивания стояков. Такие работы, по данным ведомства, проводят управляющие организации совместно с теплоснабжающими организациями.

московская область

подмосковье

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московская область, подмосковье