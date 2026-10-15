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В ряде деревень Подмосковья ввели карантин по узелковому дерматиту
В ряде деревень Подмосковья ввели карантин по узелковому дерматиту - 15.10.2026, ПРАЙМ
В ряде деревень Подмосковья ввели карантин по узелковому дерматиту
Карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота ввели в ряде деревень в Можайском муниципальном округе Подмосковья, следует из распоряжения... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:32+0300
2026-10-15T13:32+0300
2026-10-15T13:58+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота ввели в ряде деревень в Можайском муниципальном округе Подмосковья, следует из распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Установить неблагополучными пунктами территории в пределах трех километров по окружности от очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, включая территории: деревень Большое Тесово, Зачатье, Красный Стан, Лысково, Малое Тесово, Новый Путь, Первое Мая, Сергово, Холдеево, Шеломово, Шишиморово Можайского муниципального округа Московской области", - говорится в документе. Также карантин был введен на территории деревень Александрово, Кожухово, Рыльково, Шиколово, поселков имени Дзержинского и Спутник Можайского округа. В рамках карантина на вышеуказанных территориях запрещены ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита восприимчивых животных, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и торгов.
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россия, общество , московская область, подмосковье
РОССИЯ, Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
В ряде деревень Подмосковья ввели карантин по узелковому дерматиту
Карантин по узелковому дерматиту ввели в ряде деревень в Можайском округе Подмосковья
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота ввели в ряде деревень в Можайском муниципальном округе Подмосковья, следует из распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Установить неблагополучными пунктами территории в пределах трех километров по окружности от очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, включая территории: деревень Большое Тесово, Зачатье, Красный Стан, Лысково, Малое Тесово, Новый Путь, Первое Мая, Сергово, Холдеево, Шеломово, Шишиморово Можайского муниципального округа Московской области", - говорится в документе.
Также карантин был введен на территории деревень Александрово, Кожухово, Рыльково, Шиколово, поселков имени Дзержинского и Спутник Можайского округа.
В рамках карантина на вышеуказанных территориях запрещены ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита восприимчивых животных, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и торгов.