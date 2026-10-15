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В Sitronics KT рассказали о новом порядке ведения судового журнала

В Sitronics KT рассказали о новом порядке ведения судового журнала - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Sitronics KT рассказали о новом порядке ведения судового журнала

Новый порядок ведения судового журнала на автономных судах позволит урегулировать вопрос в области страхования, рассказал РИА Новости генеральный директор... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:17+0300

2026-10-15T10:17+0300

2026-10-15T10:17+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новый порядок ведения судового журнала на автономных судах позволит урегулировать вопрос в области страхования, рассказал РИА Новости генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин. "Ключевое здесь то, что новые правила решают юридические вопросы по распределению рисков при страховании. Появляется ответственное лицо - внешний капитан. То есть оператор, который ведет записи в судовом журнале, и эти записи имеют юридическую силу. Их невозможно незаметно изменить, скрыть ошибку или подделать данные о курсе и скорости. Это один из ключевых факторов для разбора инцидентов и споров, и, по сути, снимает барьеры для запуска безэкипажных судов в коммерческую эксплуатацию", - сказал Шишенин. По его словам, введение нового порядка для судовых журналов автономных судов позволит перевести автономные суда из категории экспериментальных проектов. Они станут таким же объектом правового регулирования в морском и внутреннем транспорте, как и традиционные суда с экипажами. При этом глава Sitronics KT добавил, что некоторые вопросы в области автономного судовождения еще потребуют уточнений. Например, разделение квалификации внешних капитанов больших автономных судов и маломерных. Степень технической сложности таких видов транспорта, а также риски и потенциальный ущерб при аварийной ситуации значительно различаются. Ранее Минтранс России разработал новый порядок ведения судового журнала на автономных судах. Подобный документ необходимо будет вести в электронном виде на протяжении всего срока эксплуатации судна. Его заполняет владелец судна либо, по его поручению, внешний капитан. Согласно проекту нормативно-правового акта Минтранса России, новые правила ведения судового журнала для автономных судов могут начать действовать уже с 1 сентября 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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