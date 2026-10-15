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Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране

Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране - 15.10.2026, ПРАЙМ

Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране

Намибия привлекательна для российского бизнеса, в последние годы активность российских компаний в стране заметно выросла, в частности, в ближайшее время должны... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:13+0300

2026-10-15T09:13+0300

2026-10-15T09:13+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Намибия привлекательна для российского бизнеса, в последние годы активность российских компаний в стране заметно выросла, в частности, в ближайшее время должны возобновиться работы по проекту добычи урана, сообщил посол России в Намибии Дмитрий Лобач. "Сегодня Намибия представляет собой привлекательное направление для российского бизнеса. Да, географическая удаленность и сложная логистика остаются существенными препятствиями в развитии торгово-экономического сотрудничества. Тем не менее в последние годы интерес наших компаний к этой стране и их активность заметно возросли", - написал Лобач в статье для "Ведомостей". По его словам, помимо прочего, речь идет о проекте по добыче урана "Крылья", который реализуют дочерние структуры госкорпорации "Росатом". "Надеемся, что сложный период в его реализации пройден. В ближайшее время работы должны возобновиться. Проект принесет пользу как Намибии, так и России, а также станет примером нашего успешного бизнес-присутствия на юге Африки", - добавил Лобач.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, намибия, ведомости, росатом