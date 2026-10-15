https://1prime.ru/20261015/posol-874259714.html
Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране
Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране - 15.10.2026, ПРАЙМ
Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране
Намибия привлекательна для российского бизнеса, в последние годы активность российских компаний в стране заметно выросла, в частности, в ближайшее время должны... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:13+0300
2026-10-15T09:13+0300
2026-10-15T09:13+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Намибия привлекательна для российского бизнеса, в последние годы активность российских компаний в стране заметно выросла, в частности, в ближайшее время должны возобновиться работы по проекту добычи урана, сообщил посол России в Намибии Дмитрий Лобач.
"Сегодня Намибия представляет собой привлекательное направление для российского бизнеса. Да, географическая удаленность и сложная логистика остаются существенными препятствиями в развитии торгово-экономического сотрудничества. Тем не менее в последние годы интерес наших компаний к этой стране и их активность заметно возросли", - написал Лобач в статье для "Ведомостей".
По его словам, помимо прочего, речь идет о проекте по добыче урана "Крылья", который реализуют дочерние структуры госкорпорации "Росатом".
"Надеемся, что сложный период в его реализации пройден. В ближайшее время работы должны возобновиться. Проект принесет пользу как Намибии, так и России, а также станет примером нашего успешного бизнес-присутствия на юге Африки", - добавил Лобач.
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россия, намибия, ведомости, росатом
РОССИЯ, НАМИБИЯ, Ведомости, Росатом
Посол России в Намибии рассказал об интересе российских компаний к стране
Посол в Намибии Лобач: активность российских компаний в стране выросла
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Намибия привлекательна для российского бизнеса, в последние годы активность российских компаний в стране заметно выросла, в частности, в ближайшее время должны возобновиться работы по проекту добычи урана, сообщил посол России в Намибии Дмитрий Лобач.
"Сегодня Намибия представляет собой привлекательное направление для российского бизнеса. Да, географическая удаленность и сложная логистика остаются существенными препятствиями в развитии торгово-экономического сотрудничества. Тем не менее в последние годы интерес наших компаний к этой стране и их активность заметно возросли", - написал Лобач в статье для "Ведомостей".
По его словам, помимо прочего, речь идет о проекте по добыче урана "Крылья", который реализуют дочерние структуры госкорпорации "Росатом".
"Надеемся, что сложный период в его реализации пройден. В ближайшее время работы должны возобновиться. Проект принесет пользу как Намибии, так и России, а также станет примером нашего успешного бизнес-присутствия на юге Африки", - добавил Лобач.