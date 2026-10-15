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Поставки смартфонов на мировой рынок снизились на 22%

Поставки смартфонов на мировой рынок снизились на 22% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Поставки смартфонов на мировой рынок снизились на 22%

Поставки смартфонов на мировой рынок снизились в прошлом квартале на 22% в натуральном выражении, до 255,3 миллиона устройств, что стало самым значительным... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:04+0300

2026-10-15T09:04+0300

2026-10-15T09:41+0300

технологии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов на мировой рынок снизились в прошлом квартале на 22% в натуральном выражении, до 255,3 миллиона устройств, что стало самым значительным спадом в годовом значении за все время наблюдений, следует из предварительных квартальных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании International Data Corporation (IDC). "Мировой рынок смартфонов сократился на 22% в годовом исчислении, составив 255,3 миллиона единиц в третьем квартале 2026 года... что стало самым значительным спадом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за все время наблюдений.", - говорится в релизе. Этому способствовал кризис устройств памяти, вызванный развитием искусственного интеллекта. При этом IDC полагает, что стремительный рост стоимости компонентов и напряженность в цепочках поставок в дальнейшем еще больше усугубят сложившуюся ситуацию. "Самое худшее еще впереди. Текущие показатели свидетельствуют о том, что рынок еще не достиг дна. Стоимость памяти с прошлого года взлетела примерно на 350% и продолжает расти... Цены на другие важнейшие компоненты также остаются высокими, что усугубляет кризисную ситуацию", - рассказала старший директор по исследованиям в области потребительских устройств в мире IDC Набила Попал (Nabila Popal). По прогнозам компании, рост рынка будет ограничен, а любое возможное восстановление откладывается как минимум до 2028 года. На мировом рынке смартфонов южнокорейская Samsung и американская Apple в третьем квартале сохранили лидерские позиции, оставшись на первом и втором местах соответственно. У компаний наблюдается и самое маленькое снижение: Samsung сократил поставки на мировой рынок на 5,8% в годовом выражении - до 57,8 миллиона устройств, и занял долю рынка в 22,6%. Поставки Apple снизились на 4% - до 57,3 миллиона смартфонов, доля рынка компании составила 22,4%. На третьем месте - китайская Xiaomi. Квартальные поставки компании упали на 29,2% в годовом выражении, до 30,7 миллиона устройств, с долей рынка в 12%, говорится в исследовании. Поставки Oppo сократились на 34,5%, до 25,6 миллиона смартфонов (доля рынка в 10%), Vivo - на 31,5%, до 19,1 миллиона, с долей рынка в 7,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, samsung, apple, xiaomi