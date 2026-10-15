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Поставки СПГ из России в Южную Корею в сентябре выросли почти вдвое
Поставки СПГ из России в Южную Корею в сентябре выросли почти вдвое - 15.10.2026, ПРАЙМ
Поставки СПГ из России в Южную Корею в сентябре выросли почти вдвое
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в сентябре этого года выросли почти вдвое, до максимума с января 2022 года, свидетельствуют... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:17+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в сентябре этого года выросли почти вдвое, до максимума с января 2022 года, свидетельствуют данные южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за сентябрь корейцы импортировали из РФ СПГ на 249,9 миллиона долларов, что стало самым большим объемом поставок с января 2022 года, когда они составили 385,5 миллиона долларов. В месячном выражении рост составил 1,8 раза, а в годовом - в 2,5 раза.
Тем не менее суммарный южнокорейский импорт за три квартала снизился на 4% - до 854,2 миллиона долларов.
Россия по итогам сентября расположилась на пятом месте среди главных поставщиков СПГ в Южную Корею. Месяцем ранее и год назад Россия была шестой. В пятерку также вошли Австралия (1,17 миллиарда долларов), Канада (384,8 миллиона), Малайзия (347,5 миллиона) и США (325,4 миллиона).
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газ, южная корея, австралия, канада
Газ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА
Поставки СПГ из России в Южную Корею в сентябре выросли почти вдвое
Поставки СПГ из России в Южную Корею в сентябре выросли почти вдвое
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в сентябре этого года выросли почти вдвое, до максимума с января 2022 года, свидетельствуют данные южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за сентябрь корейцы импортировали из РФ СПГ на 249,9 миллиона долларов, что стало самым большим объемом поставок с января 2022 года, когда они составили 385,5 миллиона долларов. В месячном выражении рост составил 1,8 раза, а в годовом - в 2,5 раза.
Тем не менее суммарный южнокорейский импорт за три квартала снизился на 4% - до 854,2 миллиона долларов.
Россия по итогам сентября расположилась на пятом месте среди главных поставщиков СПГ в Южную Корею. Месяцем ранее и год назад Россия была шестой. В пятерку также вошли Австралия (1,17 миллиарда долларов), Канада (384,8 миллиона), Малайзия (347,5 миллиона) и США (325,4 миллиона).