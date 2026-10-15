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Поставки южнокорейской косметики в Россию в сентябре выросли втрое - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Поставки южнокорейской косметики в Россию в сентябре выросли втрое
Поставки южнокорейской косметики в Россию в сентябре выросли втрое - 15.10.2026, ПРАЙМ
Поставки южнокорейской косметики в Россию в сентябре выросли втрое
Поставки южнокорейской декоративной косметики в Россию в сентябре этого года выросли более чем втрое, до рекордных значений, а уходовой косметики - на 27%, до... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:48+0300
2026-10-15T16:48+0300
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бизнес
сша
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки южнокорейской декоративной косметики в Россию в сентябре этого года выросли более чем втрое, до рекордных значений, а уходовой косметики - на 27%, до максимума за три месяца, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные корейской таможни. Экспорт южнокорейской декоративной косметики в Россию в сентябре 2026 года превысил 3,5 миллиона долларов, что стало максимумом за всю историю торговли двух стран. В месячном выражении поставки выросли в 3,5 раза, а в годовом - на 4%. В частности, это были средства для макияжа губ (2,8 миллиона долларов) и макияжа глаз (509 тысяч долларов), а также пудра (165 тысяч). При этом поставки в РФ декоративной косметики и тональных средств выросли на 27% в месячном выражении и на 32% в годовом - до 40,9 миллиона долларов. Это стало максимумом с июня. Кроме того, корейцы отправляли в Россию средства для маникюра и педикюра - на максимальные с декабря 69 тысяч долларов. Суммарный объем южнокорейского косметического экспорта в Россию достиг по итогам сентября 44,5 миллионов долларов, что на треть больше как в месячном, так и в годовом выражении. А по итогам трех кварталов - 331,8 миллиона долларов (+21%). За сентябрь Страна утренней свежести экспортировала косметики, как декоративной, так и уходовой, на 1,21 миллиарда долларов. Больше всего ее отправилось в США (246,6 миллиона долларов), Китай (188,3 миллиона), Японию (92,2 миллиона), Нидерланды (67 миллионов) и Великобританию (52,4 миллиона). Россия расположилась на седьмом месте.
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россия, бизнес, сша, китай, япония
РОССИЯ, Бизнес, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
16:48 15.10.2026
 
Поставки южнокорейской косметики в Россию в сентябре выросли втрое

Поставки южнокорейской косметики в Россию в сентябре выросли до рекордных значений

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки южнокорейской декоративной косметики в Россию в сентябре этого года выросли более чем втрое, до рекордных значений, а уходовой косметики - на 27%, до максимума за три месяца, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные корейской таможни.
Экспорт южнокорейской декоративной косметики в Россию в сентябре 2026 года превысил 3,5 миллиона долларов, что стало максимумом за всю историю торговли двух стран. В месячном выражении поставки выросли в 3,5 раза, а в годовом - на 4%.
В частности, это были средства для макияжа губ (2,8 миллиона долларов) и макияжа глаз (509 тысяч долларов), а также пудра (165 тысяч).
При этом поставки в РФ декоративной косметики и тональных средств выросли на 27% в месячном выражении и на 32% в годовом - до 40,9 миллиона долларов. Это стало максимумом с июня. Кроме того, корейцы отправляли в Россию средства для маникюра и педикюра - на максимальные с декабря 69 тысяч долларов.
Суммарный объем южнокорейского косметического экспорта в Россию достиг по итогам сентября 44,5 миллионов долларов, что на треть больше как в месячном, так и в годовом выражении. А по итогам трех кварталов - 331,8 миллиона долларов (+21%).
За сентябрь Страна утренней свежести экспортировала косметики, как декоративной, так и уходовой, на 1,21 миллиарда долларов. Больше всего ее отправилось в США (246,6 миллиона долларов), Китай (188,3 миллиона), Японию (92,2 миллиона), Нидерланды (67 миллионов) и Великобританию (52,4 миллиона). Россия расположилась на седьмом месте.
 
РОССИЯБизнесСШАКИТАЙЯПОНИЯ
 
 
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