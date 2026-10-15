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Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет - 15.10.2026, ПРАЙМ

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет

Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% за последние пять лет, к 2030 прогнозируется рост еще на треть, сообщил министр по развитию... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:22+0300

2026-10-15T13:22+0300

2026-10-15T13:39+0300

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

госсовет

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% за последние пять лет, к 2030 прогнозируется рост еще на треть, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "За последние пять лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% - это в два раза выше, чем среднероссийские темпы. К 2030 году прогнозируем рост потребления еще на треть", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". По его словам, ключевой вопрос для инвесторов - надежное долгосрочное распространение электроэнергии.

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, госсовет