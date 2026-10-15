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Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет - 15.10.2026, ПРАЙМ
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% за последние пять лет, к 2030 прогнозируется рост еще на треть, сообщил министр по развитию... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:22+0300
2026-10-15T13:39+0300
россия
дальний восток
арктика
алексей чекунков
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874275826.jpg?1792060752
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% за последние пять лет, к 2030 прогнозируется рост еще на треть, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "За последние пять лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% - это в два раза выше, чем среднероссийские темпы. К 2030 году прогнозируем рост потребления еще на треть", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". По его словам, ключевой вопрос для инвесторов - надежное долгосрочное распространение электроэнергии.
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россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, госсовет
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Госсовет
13:22 15.10.2026 (обновлено: 13:39 15.10.2026)
 
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет

Чекунков: потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 21% за пять лет

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% за последние пять лет, к 2030 прогнозируется рост еще на треть, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"За последние пять лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке увеличилось на 21% - это в два раза выше, чем среднероссийские темпы. К 2030 году прогнозируем рост потребления еще на треть", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
По его словам, ключевой вопрос для инвесторов - надежное долгосрочное распространение электроэнергии.
 
РОССИЯДальний ВостокАРКТИКААлексей ЧекунковГоссовет
 
 
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