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В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте

В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте

Пожар произошел на объекте газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области на Украине, сообщили в компании "Нафтогаз Украины". | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:43+0300

2026-10-15T11:43+0300

2026-10-15T11:43+0300

полтавская область

украина

нафтогаз украины

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел на объекте газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области на Украине, сообщили в компании "Нафтогаз Украины". "Повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины". По информации компании, речь о газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области.

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полтавская область, украина, нафтогаз украины