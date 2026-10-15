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В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте
В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте
Пожар произошел на объекте газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области на Украине, сообщили в компании "Нафтогаз Украины". | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:43+0300
2026-10-15T11:43+0300
2026-10-15T11:43+0300
полтавская область
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел на объекте газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области на Украине, сообщили в компании "Нафтогаз Украины".
"Повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
По информации компании, речь о газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области.
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полтавская область, украина, нафтогаз украины
Полтавская область, УКРАИНА, Нафтогаз Украины
В Полтавской области произошел пожар на газодобывающем объекте
"Нафтогаз": на объекте газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области произошел пожар
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел на объекте газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области на Украине, сообщили в компании "Нафтогаз Украины".
"Повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
По информации компании, речь о газодобывающей инфраструктуре в Полтавской области.