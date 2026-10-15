https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874254712.html
Правительство обсудит выделение Минсельхозу субсидий в 2026 году
Правительство обсудит выделение Минсельхозу субсидий в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение Минсельхозу субсидий в 2026 году
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минсельхозу бюджетных ассигнований в 2026 году на предоставление субсидий из федерального бюджета, | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:17+0300
2026-10-15T00:17+0300
2026-10-15T00:17+0300
россия
финансы
минсельхоз
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минсельхозу бюджетных ассигнований в 2026 году на предоставление субсидий из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: … О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение обслуживания текущих запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.
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россия, финансы, минсельхоз
РОССИЯ, Финансы, Минсельхоз
Правительство обсудит выделение Минсельхозу субсидий в 2026 году
Правительство обсудит выделение Минсельхозу бюджетных ассигнований в 2026 году
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минсельхозу бюджетных ассигнований в 2026 году на предоставление субсидий из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: … О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение обслуживания текущих запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.