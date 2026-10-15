https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874270731.html

Правительство Армении разрешило национализировать "Электросети Армении"

Правительство Армении разрешило национализировать "Электросети Армении" - 15.10.2026, ПРАЙМ

Правительство Армении разрешило национализировать "Электросети Армении"

Правительство Армении приняло постановление, которое разрешает национализацию ЗАО "Электросети Армении", принадлежащего лидеру оппозиционной партии "Сильная... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:17+0300

2026-10-15T12:17+0300

2026-10-15T12:17+0300

армения

никол пашинян

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874270731.jpg?1792055867

ЕРЕВАН, 15 окт – ПРАЙМ. Правительство Армении приняло постановление, которое разрешает национализацию ЗАО "Электросети Армении", принадлежащего лидеру оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвелу Карапетяну. Находящийся под стражей политический оппонент премьера Никола Пашиняна Карапетян и его семья в августе 2025 года инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприации ЗАО "Электрические сети Армении". Международный арбитражный суд вынес решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании. "Признать в отношении 100% акций ЗАО "Электрические сети Армении" преобладающий общественный интерес", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. Приобретателем акций является Республика Армения, государственным уполномоченным органом - министерство территориального управления и инфраструктуры, отмечается в постановлении. Конечным сроком начала процесса отчуждения собственности установлено 1 мая 2027 года, конечным сроком начала реализации цели отчуждения — 1 июля 2027 года, а конечным сроком завершения процесса - 1 октября 2027 года. Правительство оценило общую номинальную стоимость 246,4 тысячи акций в 20,67 миллиарда драмов (5,7 миллиона долларов). При этом, по словам министра территориального управления и инфраструктуры, окончательную оценку суммы выплаты собственники за отчуждение собственности проведет лицензированная компания с учетом осуществленных инвестиций, дивидендов, обязательств. При этом собственники могут принять ценовое предложение правительства или заказать собственную оценку. Премьер Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании заявил, что у правительства нет планов повторной приватизации компании. Она, по его словам, будет передана в управление международной компании или компаниям. Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня по 30 декабря 2025 года. Защита бизнесмена считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, никол пашинян