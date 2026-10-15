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Правительство расширит перечень стратегически значимых лекарств - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство расширит перечень стратегически значимых лекарств
Правительство расширит перечень стратегически значимых лекарств - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство расширит перечень стратегически значимых лекарств
Правительство России расширит перечень стратегически значимых лекарственных средств, в том числе препаратами, которые применяется при сахарном диабете,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:39+0300
2026-10-15T15:39+0300
россия
общество
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874287155.jpg?1792067947
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России расширит перечень стратегически значимых лекарственных средств, в том числе препаратами, которые применяется при сахарном диабете, злокачественных образованиях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг он напомнил, что российские власти для достижения технологического лидерства реализуют стратегию развития фармацевтической промышленности. "В рамках ее выполнения в текущем году обновили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Они нам нужны не только для лечения тяжелых заболеваний, но и, что очень важно, для защиты от опасных инфекций. Сегодня этот список включает 354 препарата. Теперь дополнили его еще несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьезных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественное образование", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что важно наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармацевтических компаний. "Чтобы наши граждане были надежно и качественно обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", - добавил он.
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россия, общество , михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
15:39 15.10.2026
 
Правительство расширит перечень стратегически значимых лекарств

Мишустин: правительство расширит перечень стратегически значимых лекарств

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России расширит перечень стратегически значимых лекарственных средств, в том числе препаратами, которые применяется при сахарном диабете, злокачественных образованиях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг он напомнил, что российские власти для достижения технологического лидерства реализуют стратегию развития фармацевтической промышленности.
"В рамках ее выполнения в текущем году обновили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Они нам нужны не только для лечения тяжелых заболеваний, но и, что очень важно, для защиты от опасных инфекций. Сегодня этот список включает 354 препарата. Теперь дополнили его еще несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьезных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественное образование", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что важно наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармацевтических компаний. "Чтобы наши граждане были надежно и качественно обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", - добавил он.
 
РОССИЯОбществоМихаил Мишустин
 
 
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