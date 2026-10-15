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На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
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На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей
На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей
Правительство России направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах, средства получат две трети регионов страны, сообщил... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:45+0300
2026-10-15T16:08+0300
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874287579.jpg?1792069706
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах, средства получат две трети регионов страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня направим свыше 1,725 миллиарда рублей на стимулирование экспорта, прежде всего тех проектов, которые реализуются местными и малыми и средними предприятиями при участии региональных экспортных центров. Средства получат две трети российских территорий - те, кто подал вовремя соответствующие заявки", - сказал Мишустин на заседании правительства. Как отметил председатель правительства, в результате объем зарубежных поставок вырастет примерно до 3,2 миллиарда рублей. "Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки – от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках", - сказал Мишустин. Также, по словам премьер-министра, меры облегчают бизнесу возможности по поиску торговых партнеров на перспективных рынках, адаптацию к местным правилам и требованиям. "Что в свою очередь будет способствовать раскрытию реализации торгового потенциала отечественных компаний, развитию внутреннего производства и услуг в нашей стране, но и всегда, как следствие, повышению качества жизни людей", - добавил глава кабмина.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:45 15.10.2026 (обновлено: 16:08 15.10.2026)
 
На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей

Правительство направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах, средства получат две трети регионов страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня направим свыше 1,725 миллиарда рублей на стимулирование экспорта, прежде всего тех проектов, которые реализуются местными и малыми и средними предприятиями при участии региональных экспортных центров. Средства получат две трети российских территорий - те, кто подал вовремя соответствующие заявки", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Как отметил председатель правительства, в результате объем зарубежных поставок вырастет примерно до 3,2 миллиарда рублей.
"Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки – от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках", - сказал Мишустин.
Также, по словам премьер-министра, меры облегчают бизнесу возможности по поиску торговых партнеров на перспективных рынках, адаптацию к местным правилам и требованиям. "Что в свою очередь будет способствовать раскрытию реализации торгового потенциала отечественных компаний, развитию внутреннего производства и услуг в нашей стране, но и всегда, как следствие, повышению качества жизни людей", - добавил глава кабмина.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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