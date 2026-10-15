https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874287579.html

На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей

На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ

На стимулирование экспорта в регионах направят более 1,7 миллиарда рублей

Правительство России направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах, средства получат две трети регионов страны, сообщил... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:45+0300

2026-10-15T15:45+0300

2026-10-15T16:08+0300

россия

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874287579.jpg?1792069706

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах, средства получат две трети регионов страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня направим свыше 1,725 миллиарда рублей на стимулирование экспорта, прежде всего тех проектов, которые реализуются местными и малыми и средними предприятиями при участии региональных экспортных центров. Средства получат две трети российских территорий - те, кто подал вовремя соответствующие заявки", - сказал Мишустин на заседании правительства. Как отметил председатель правительства, в результате объем зарубежных поставок вырастет примерно до 3,2 миллиарда рублей. "Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки – от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках", - сказал Мишустин. Также, по словам премьер-министра, меры облегчают бизнесу возможности по поиску торговых партнеров на перспективных рынках, адаптацию к местным правилам и требованиям. "Что в свою очередь будет способствовать раскрытию реализации торгового потенциала отечественных компаний, развитию внутреннего производства и услуг в нашей стране, но и всегда, как следствие, повышению качества жизни людей", - добавил глава кабмина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин