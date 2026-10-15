https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874287919.html

Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна

Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна - 15.10.2026, ПРАЙМ

Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна

Правительство РФ выделит дополнительно более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде, заявил... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:57+0300

2026-10-15T15:57+0300

2026-10-15T15:57+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительно более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дополнительно выделим свыше 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции", - сказал он в рамках заседания кабмина. Мишустин подчеркнул, что выделенные средства обеспечат сохранение уже закупленного зерна. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры. Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что министерство планирует в конце октября начать закупки зерна в интервенционный фонд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, оксана лут, минсельхоз