https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874287919.html
Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна
Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна
Правительство РФ выделит дополнительно более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде, заявил... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:57+0300
2026-10-15T15:57+0300
2026-10-15T15:57+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительно более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Дополнительно выделим свыше 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции", - сказал он в рамках заседания кабмина.
Мишустин подчеркнул, что выделенные средства обеспечат сохранение уже закупленного зерна.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры.
Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что министерство планирует в конце октября начать закупки зерна в интервенционный фонд.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Минсельхоз
Правительство выделит средства на обслуживание текущих запасов зерна
Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание запасов зерна
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит дополнительно более 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции, находящихся в интервенционном фонде, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Дополнительно выделим свыше 5 миллиардов рублей на обслуживание текущих запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции", - сказал он в рамках заседания кабмина.
Мишустин подчеркнул, что выделенные средства обеспечат сохранение уже закупленного зерна.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры.
Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что министерство планирует в конце октября начать закупки зерна в интервенционный фонд.