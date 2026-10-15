https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874288007.html
Правительство направит 1,7 миллиарда рублей на экологичный транспорт
Правительство направит 1,7 миллиарда рублей на экологичный транспорт - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 1,7 миллиарда рублей на экологичный транспорт
Правительство России направит около 1,7 миллиарда рублей на приобретение экологичного общественного транспорта в Калининградской и Нижегородской областях,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:57+0300
2026-10-15T15:57+0300
2026-10-15T15:57+0300
бизнес
россия
нижегородская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит около 1,7 миллиарда рублей на приобретение экологичного общественного транспорта в Калининградской и Нижегородской областях, сообщил премьер-министра России Михаил Мишустин.
Выступая в четверг на заседании правительства, Мишустин напомнил, что к 2030 году в российских городах доля парка со сроком эксплуатации, не превышающим нормативного, должна достигать не менее 85%. Работа в этом направлении ведется в рамках профильного проекта "Инфраструктура для жизни", а также с использованием адресных мер поддержки.
"В текущем году порядка 2,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов были уже заменены на новые. Сегодня примем дополнительные решения для тех регионов, где сохраняется высокий уровень износа транспортных средств. Нижегородской области выделим 1 миллиард рублей на софинансирование закупки десятков троллейбусов с увеличенным автономным ходом", - сказал Мишустин.
"Еще почти 700 миллионов рублей Калининградской области предоставим на приобретение около полусотни автобусов повышенной вместимости для городских и пригородных маршрутов", - добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что поставки отечественной техники должны состояться в ближайшие месяцы, и попросил глав регионов держать на контроле соблюдение всех установленных требований и сроков.
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бизнес, россия, нижегородская область, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, Михаил Мишустин
Правительство направит 1,7 миллиарда рублей на экологичный транспорт
Правительство направит 1,7 миллиарда рублей на закупку экологичного транспорта в регионах
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит около 1,7 миллиарда рублей на приобретение экологичного общественного транспорта в Калининградской и Нижегородской областях, сообщил премьер-министра России Михаил Мишустин.
Выступая в четверг на заседании правительства, Мишустин напомнил, что к 2030 году в российских городах доля парка со сроком эксплуатации, не превышающим нормативного, должна достигать не менее 85%. Работа в этом направлении ведется в рамках профильного проекта "Инфраструктура для жизни", а также с использованием адресных мер поддержки.
"В текущем году порядка 2,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов были уже заменены на новые. Сегодня примем дополнительные решения для тех регионов, где сохраняется высокий уровень износа транспортных средств. Нижегородской области выделим 1 миллиард рублей на софинансирование закупки десятков троллейбусов с увеличенным автономным ходом", - сказал Мишустин.
"Еще почти 700 миллионов рублей Калининградской области предоставим на приобретение около полусотни автобусов повышенной вместимости для городских и пригородных маршрутов", - добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что поставки отечественной техники должны состояться в ближайшие месяцы, и попросил глав регионов держать на контроле соблюдение всех установленных требований и сроков.