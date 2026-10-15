https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874293378.html
Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей
Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей
Правительство России утвердило эксперимент по маркировке двигателей внутреннего сгорания (ДВС), подшипников, узлов лифтового оборудования и других видов... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:07+0300
2026-10-15T17:07+0300
2026-10-15T17:07+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило эксперимент по маркировке двигателей внутреннего сгорания (ДВС), подшипников, узлов лифтового оборудования и других видов промышленного оборудования с 1 ноября 2026 года, следует из соответствующего постановления.
"Провести с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов и запасных частей", - говорится в документе.
Эксперимент по маркировке также затронет такое оборудование, как электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания, генераторы переменного тока, применяемые в качестве компонентов дизель-генераторных и газопоршневых установок, а также устройства безопасности, применяемые в качестве компонентов лифтового оборудования.
Эксперимент пройдет на добровольной основе. Его главной задачей станет формирование общей модели и порядка маркировки, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на оборудование.
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бизнес, россия
Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей
Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей внутреннего сгорания
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило эксперимент по маркировке двигателей внутреннего сгорания (ДВС), подшипников, узлов лифтового оборудования и других видов промышленного оборудования с 1 ноября 2026 года, следует из соответствующего постановления.
"Провести с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов и запасных частей", - говорится в документе.
Эксперимент по маркировке также затронет такое оборудование, как электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания, генераторы переменного тока, применяемые в качестве компонентов дизель-генераторных и газопоршневых установок, а также устройства безопасности, применяемые в качестве компонентов лифтового оборудования.
Эксперимент пройдет на добровольной основе. Его главной задачей станет формирование общей модели и порядка маркировки, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на оборудование.