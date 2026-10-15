https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874293378.html

Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей

Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей - 15.10.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило эксперимент по маркировке двигателей

Правительство России утвердило эксперимент по маркировке двигателей внутреннего сгорания (ДВС), подшипников, узлов лифтового оборудования и других видов... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:07+0300

2026-10-15T17:07+0300

2026-10-15T17:07+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило эксперимент по маркировке двигателей внутреннего сгорания (ДВС), подшипников, узлов лифтового оборудования и других видов промышленного оборудования с 1 ноября 2026 года, следует из соответствующего постановления. "Провести с 1 ноября 2026 года по 31 августа 2027 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов и запасных частей", - говорится в документе. Эксперимент по маркировке также затронет такое оборудование, как электрогенераторные установки с поршневым двигателем внутреннего сгорания, генераторы переменного тока, применяемые в качестве компонентов дизель-генераторных и газопоршневых установок, а также устройства безопасности, применяемые в качестве компонентов лифтового оборудования. Эксперимент пройдет на добровольной основе. Его главной задачей станет формирование общей модели и порядка маркировки, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на оборудование.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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