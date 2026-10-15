Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/pravitelstvo-874295808.html
Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД
Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД
Кабмин Армении утвердил состав совместной с РЖД рабочей группы для обсуждения вопросов функционирования железной дороги страны, сообщила в четверг его... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:42+0300
бизнес
россия
армения
ереван
москва
олег белозеров
никол пашинян
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874295808.jpg?1792075348
ЕРЕВАН, 15 окт – ПРАЙМ. Кабмин Армении утвердил состав совместной с РЖД рабочей группы для обсуждения вопросов функционирования железной дороги страны, сообщила в четверг его пресс-служба. В среду в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова. По ее итогам стороны сообщили о договоренности создать совместную рабочую группу, в частности, российская компания указала, что эта группа оценит возможности использования железнодорожной сети Армении для транзитных перевозок. "В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе встречи… создать рабочую группу с целью обсуждения проблем, связанных с эффективностью концессионного управления ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", изыскания возможностей их решения в трехмесячный период, уточнения дальнейших шагов. Утвердить состав рабочей группы", - говорится в сообщении. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление ЮКЖД ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян в последние месяцы не раз делал заявления относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране. Глава РЖД со своей стороны указывал, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Эти инвестиции за время концессии составили около 400 миллионов долларов. Согласно сообщению кабмина Армении, в состав рабочей группы вошли, в частности, заместители глав ряда ведомств республики – министерства иностранных дел, министерства финансов, министерства территориального управления и инфраструктуры. Кроме того, по согласованию предлагается включить в состав комиссии замглавы Минтранса России Алексея Шило, заместителя гендиректора РЖД Вячеслава Павловского, начальника департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антона Козлова, гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова. По итогам встречи 14 октября Белозеров сообщил, что РЖД готова в сотрудничестве с армянскими партнерами обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров. Кабмин Армении в своем сообщении сделал акцент на интегрировании железной дороги республики в международные транспортные пути, отметив, что стороны обсудили проекты восстановления участков до границ с Турцией и Азербайджаном.
армения
ереван
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, армения, ереван, москва, олег белозеров, никол пашинян, ржд
Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, МОСКВА, Олег Белозеров, Никол Пашинян, РЖД
17:40 15.10.2026 (обновлено: 17:42 15.10.2026)
 
Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД

Кабмин Армении утвердил состав совместной с РЖД рабочей группы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 15 окт – ПРАЙМ. Кабмин Армении утвердил состав совместной с РЖД рабочей группы для обсуждения вопросов функционирования железной дороги страны, сообщила в четверг его пресс-служба.
В среду в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова. По ее итогам стороны сообщили о договоренности создать совместную рабочую группу, в частности, российская компания указала, что эта группа оценит возможности использования железнодорожной сети Армении для транзитных перевозок.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе встречи… создать рабочую группу с целью обсуждения проблем, связанных с эффективностью концессионного управления ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", изыскания возможностей их решения в трехмесячный период, уточнения дальнейших шагов. Утвердить состав рабочей группы", - говорится в сообщении.
Железные дороги Армении переданы в концессионное управление ЮКЖД ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян в последние месяцы не раз делал заявления относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране.
Глава РЖД со своей стороны указывал, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Эти инвестиции за время концессии составили около 400 миллионов долларов.
Согласно сообщению кабмина Армении, в состав рабочей группы вошли, в частности, заместители глав ряда ведомств республики – министерства иностранных дел, министерства финансов, министерства территориального управления и инфраструктуры.
Кроме того, по согласованию предлагается включить в состав комиссии замглавы Минтранса России Алексея Шило, заместителя гендиректора РЖД Вячеслава Павловского, начальника департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антона Козлова, гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова.
По итогам встречи 14 октября Белозеров сообщил, что РЖД готова в сотрудничестве с армянскими партнерами обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров.
Кабмин Армении в своем сообщении сделал акцент на интегрировании железной дороги республики в международные транспортные пути, отметив, что стороны обсудили проекты восстановления участков до границ с Турцией и Азербайджаном.
 
БизнесРОССИЯАРМЕНИЯЕреванМОСКВАОлег БелозеровНикол ПашинянРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала