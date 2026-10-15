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Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД

Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД - 15.10.2026, ПРАЙМ

Правительство Армении утвердило состав рабочей группы с РЖД

Кабмин Армении утвердил состав совместной с РЖД рабочей группы для обсуждения вопросов функционирования железной дороги страны, сообщила в четверг его... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:42+0300

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ЕРЕВАН, 15 окт – ПРАЙМ. Кабмин Армении утвердил состав совместной с РЖД рабочей группы для обсуждения вопросов функционирования железной дороги страны, сообщила в четверг его пресс-служба. В среду в Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы РЖД Олега Белозерова. По ее итогам стороны сообщили о договоренности создать совместную рабочую группу, в частности, российская компания указала, что эта группа оценит возможности использования железнодорожной сети Армении для транзитных перевозок. "В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе встречи… создать рабочую группу с целью обсуждения проблем, связанных с эффективностью концессионного управления ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", изыскания возможностей их решения в трехмесячный период, уточнения дальнейших шагов. Утвердить состав рабочей группы", - говорится в сообщении. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление ЮКЖД ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. Пашинян в последние месяцы не раз делал заявления относительно дальнейшей судьбы железных дорог Армении, в частности, о просьбах к Москве продать концессию третьей стране. Глава РЖД со своей стороны указывал, что российская сторона последовательно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства в рамках концессии, но РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, если Ереван изменит условия договора. Эти инвестиции за время концессии составили около 400 миллионов долларов. Согласно сообщению кабмина Армении, в состав рабочей группы вошли, в частности, заместители глав ряда ведомств республики – министерства иностранных дел, министерства финансов, министерства территориального управления и инфраструктуры. Кроме того, по согласованию предлагается включить в состав комиссии замглавы Минтранса России Алексея Шило, заместителя гендиректора РЖД Вячеслава Павловского, начальника департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества РЖД Антона Козлова, гендиректора ЮКЖД Алексея Мельникова. По итогам встречи 14 октября Белозеров сообщил, что РЖД готова в сотрудничестве с армянскими партнерами обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров. Кабмин Армении в своем сообщении сделал акцент на интегрировании железной дороги республики в международные транспортные пути, отметив, что стороны обсудили проекты восстановления участков до границ с Турцией и Азербайджаном.

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