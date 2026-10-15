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Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС

Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ

Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики утвердила увеличение капитальных затрат на модернизацию Каширской ГРЭС "Интер РАО" и Новочеркасской... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:19+0300

2026-10-15T11:19+0300

2026-10-15T11:19+0300

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интер рао

газпром

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики утвердила увеличение капитальных затрат на модернизацию Каширской ГРЭС "Интер РАО" и Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга", сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко. "На правкомиссии вчера были приняты положительные решения с учетом информации, представленной компаниями, с учетом пройденных всех экспертиз", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Согласно материалам к правкомиссии, планировалось обсудить увеличение капзатрат для Каширской ГРЭС на 36% в ценах 2025 года, до 129,4 миллиарда рублей, а для Новочеркасской ГРЭС - на 45%, до 66,4 миллиарда. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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