https://1prime.ru/20261015/pravkomissija-874266513.html
Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС
Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС
Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики утвердила увеличение капитальных затрат на модернизацию Каширской ГРЭС "Интер РАО" и Новочеркасской... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:19+0300
2026-10-15T11:19+0300
2026-10-15T11:19+0300
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газпром энергохолдинг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики утвердила увеличение капитальных затрат на модернизацию Каширской ГРЭС "Интер РАО" и Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга", сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"На правкомиссии вчера были приняты положительные решения с учетом информации, представленной компаниями, с учетом пройденных всех экспертиз", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Согласно материалам к правкомиссии, планировалось обсудить увеличение капзатрат для Каширской ГРЭС на 36% в ценах 2025 года, до 129,4 миллиарда рублей, а для Новочеркасской ГРЭС - на 45%, до 66,4 миллиарда.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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москва, интер рао, газпром, газпром энергохолдинг
МОСКВА, Интер РАО, Газпром, Газпром энергохолдинг
Правкомиссия утвердила увеличение капзатрат на модернизацию двух ГРЭС
Правкомиссия утвердила увеличение затрат на модернизацию Каширской и Новочеркасской ГРЭС
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики утвердила увеличение капитальных затрат на модернизацию Каширской ГРЭС "Интер РАО" и Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга", сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко.
"На правкомиссии вчера были приняты положительные решения с учетом информации, представленной компаниями, с учетом пройденных всех экспертиз", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Согласно материалам к правкомиссии, планировалось обсудить увеличение капзатрат для Каширской ГРЭС на 36% в ценах 2025 года, до 129,4 миллиарда рублей, а для Новочеркасской ГРЭС - на 45%, до 66,4 миллиарда.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.