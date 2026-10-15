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Lufthansa получила право на покупку миноритарной доли в TAP Air Portugal

Lufthansa получила право на покупку миноритарной доли в TAP Air Portugal - 15.10.2026, ПРАЙМ

Lufthansa получила право на покупку миноритарной доли в TAP Air Portugal

Власти Португалии выдали немецкой группе авиакомпаний Lufthansa право на приобретение миноритарной доли в 44,9% акций в португальской государственной... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T01:24+0300

2026-10-15T01:24+0300

2026-10-15T01:24+0300

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БЕРЛИН, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Португалии выдали немецкой группе авиакомпаний Lufthansa право на приобретение миноритарной доли в 44,9% акций в португальской государственной авиакомпании TAP Air Portugal, передает агентство DPA со ссылкой на источники. В ноябре 2025 года авиаконцерн Lufthansa объявил о намерении приобрести миноритарную долю в португальской авиакомпании TAP Air Portugal. "Крупнейший авиационный концерн Европы получил от правительства Португалии право на приобретение значительной миноритарной доли в размере 44,9% в государственной авиакомпании TАР", - говорится в публикации. По данным агентства, общая стоимость сделки, включая 5% акций, зарезервированных для 9,4 тысячи сотрудников TAP, оценивается в 1,2 миллиарда евро. При этом сама Lufthansa за пакет в 44,9% акций предложила 1,025 миллиарда евро. Агентство отметило, что, если сотрудники TAP не выкупят зарезервированные на них акции, Lufthansa сможет в дальнейшем выкупить и их. По словам премьера Португалии Луиша Монтенегру, его кабмин сделал выбор в пользу Lufthansa, так как ее предложение оказалось на 16% больше, чем у ближайшего конкурента в лице Air France-KLM. Согласно официальным данным, в рамках сделки Lufthansa принимает на себя обязательство довести парк самолетов ТАР до 117 бортов к 2035 году, а после завершения строительства аэропорта Лиссабона - до 130 судов. Для этого после 2030 года восемь самолетов Airbus A350-900 будут переданы из парка Lufthansa в TAP. При этом газета Zeit отметила, что выбор Lufthansa в качестве покупателя не означает завершение сделки. По оценке властей Португалии, проверка Еврокомиссии на соответствие готовящейся сделки антимонопольному законодательству может занять от 18 до 24 месяцев. Таким образом, заключение сделки ожидается не ранее 2028 года. Авиакомпания TAP Air Portugal понесла рекордные убытки в размере 1,6 миллиарда евро в 2021 году во время пандемии COVID-19. Это вынудило ее обратиться за помощью государства, после чего компания подверглась масштабной реструктуризации.

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бизнес, португалия, европа, lufthansa, tap