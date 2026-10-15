ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в сентябре
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Сентябрь
2026
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
2,611
13,992
30,940
47,542
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
2,611
9,911
6,827
19,349
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
1,158
2,419
3,577
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт.ч
2,923
21,694
24,617
Фактический отпуск мощности
Сентябрь
2026
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
4,476
23,985
53,040
81,501
1
Прочие потребители
млн. кВт
4,476
23,569
9,589
37,634
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
0,000
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
0,411
0,070
0,481
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт
0,006
43,381
43,387
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.